Новая клавиатура SVEN KB-C2200W

17 августа 2018, 14:15

Компания SVEN выпустила очередную новинку для тех, кто ценит качественные и удобные рабочие девайсы за доступную цену – беспроводную клавиатуру KB-C2200W.

Благодаря компактным размерам, клавиатура не займет много места на рабочем столе. А влагоустойчивая конструкция SVEN KB-C2200W защитит ее от случайно пролитого чая или кофе.Дальность действия беспроводной связи SVEN KB-C2200W составляет 10 м, что позволяет комфортно расположиться на рабочем месте.Новая беспроводная клавиатура SVEN KB-C2200W представлена в белом цвете с классической полноразмерной раскладкой.Особенности:Классическая полноразмерная раскладкаВлагоустойчивая конструкция2,4 ГГц USB-наноприемникДальность действия – до 10 метров