Новая клавиатура SVEN KB-C2200W

Компания SVEN выпустила очередную новинку для тех, кто ценит качественные и удобные рабочие девайсы за доступную цену – беспроводную клавиатуру KB-C2200W.
Благодаря компактным размерам, клавиатура не займет много места на рабочем столе. А влагоустойчивая конструкция SVEN KB-C2200W защитит ее от случайно пролитого чая или кофе.
Дальность действия беспроводной связи SVEN KB-C2200W составляет 10 м, что позволяет комфортно расположиться на рабочем месте.
Новая беспроводная клавиатура SVEN KB-C2200W представлена в белом цвете с классической полноразмерной раскладкой.
Особенности:
Классическая полноразмерная раскладка
Влагоустойчивая конструкция
2,4 ГГц USB-наноприемник
Дальность действия – до 10 метров