Игровая клавиатура SVEN KB-G9450

18 сентября 2020, 11:15

К надежности клавиатур для киберспортсменов предъявляются особые требования — они должны легко выдерживать повышенные нагрузки во время многочасовых игровых баталий.

При этом нельзя жертвовать даже малой толикой комфорта использования, ведь именно клавиатура — один из основных инструментов геймера, ведущий его к победе. В новой SVEN KB-G9450 разработчикам удалось объединить высочайший уровень прочности, яркое внешнее оформление и целый ряд функций, способных сделать игровой процесс более эффективным и захватывающим.



За устойчивость к внешним воздействиям отвечает металлический корпус, готовый к самым суровым испытаниям. При этом вес у клавиатуры хоть и внушительный — чуть меньше килограмма, но не чрезмерный. Его как раз хватает для обеспечения большей устойчивости на столе или другой поверхности, свой вклад в которую вносят и прорезиненные ножки в нижней части корпуса. Но при транспортировке устройство совсем не кажется тяжелым. Создать игровую атмосферу помогает многоцветная подсветка с возможностью регулирования яркости и режимом «дыхания» в котором свечение плавно и очень эффектно затухает и разгорается вновь.



Получить еще больше удовольствия от использования и достичь игрового превосходства обладателям SVEN KB-G9450 помогает целый ряд конструктивных особенностей и дополнительных функций — от 12 мультимедийных кнопок до возможности переключения между клавишами WASD и стрелками. Ну а главная хорошая новость состоит в том, что настоящая игровая клавиатура с металлическим корпусом и премиальным качеством исполнения не обязательно стоит запредельно дорого — найдите SVEN KB-G9450 на полке вашего любимого магазина электроники и убедитесь в этом сами.