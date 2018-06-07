Самые эффективные региональные семинары "Весенний бум" успешно возобновлены

7 июня 2018, 15:02

С 15 по 31 мая 2018 года в рамках регионального ИТ-тура «Весенний Бум 2018» состоялось пять крупных семинара в Харькове, Запорожье, Львове, Киеве и Одессе.

Традиция проведения региональных мероприятий была возобновлена после перерыва с 2013 года и вызвала живой интерес и поддержку у всех участников.

Организатор тура «Весенний Бум 2018» компания «Кристюк и Партнеры» совместно с международными и национальными ИТ-брендами: AMD, ColorWay, Lenovo, Logitech, Motorola - провели Road Show с желанием познакомить широкую публику с последними новинками, разработками и достижениями в сфере информационных технологий.

Развитие ИТ-технологий значительно ускорило движение информационных потоков. Сегодня от задумки до реализации идеи требуется совсем мало времени. Владея самой актуальной информацией и своевременно получая данные о тенденциях развития рынка, можно успешно продвигать товары и бренды в условиях постоянных изменений внутри сегмента.

Цель Road Show – поделиться с партнерами и участниками эффективными методами выстраивания маркетинговых стратегий, рассказать о способах увеличения уровня продаж, показать важность развития каждого из участников ИТ-сферы, а также дать возможность живого общения.

Перед участниками с интересными докладами и презентациями выступили спикеры от каждого из брендов. Представители аналитической компании GfK поделились с присутствующими данными исследований рынка и рассказали о прогнозируемых направлениях дальнейшего развития ИТ-сегмента в Украине.

Посетителям была предложена уникальная возможность, в рамках реализованной в этом году демонстрационной V-Zone, познакомиться со всеми новинками, о которых спикеры рассказывали со сцены во время презентаций, увидеть последние уникальные разработки каждого из брендов, протестировать интересующие модели и напрямую задать вопросы о продукции представителям компаний.

На демонстрационных стендах были представлены бренды: AIRON, ColorWay, GoPro, Lenovo, Logitech, Motorola, Seasonic, SanDisk, а также компания VINGA, которая присоединилась к семинару в Киеве, в качестве партнера.

Организаторы и партнеры порадовали участников множеством подарков, и предоставили прекрасную возможность окунуться в мир информационных технологий при помощи представленной продукции, шлемов виртуальной реальности, электротранспорта и других интересных гаджетов.

В семинарах регионального тура «Весенний Бум 2018» приняли участие:

– 5 городов;

– 10 парнеров-вендоров;

– Более 1200 участников.

В ходе семинаров все участники активно обменивались мнениями, узнавали интересующую их информацию непосредственно у представителей брендов и владельцев компаний, чем только подтвердили актуальность проведения подобного рода мероприятий.

«Участвуя в Весеннем буме 2018 мы получили возможность сообщить IT рынку о том, что AMD вернулась в Украину и что у нас есть достойный продукт. Турне в рамках Road Show проходило с нашим партнером, компанией Lenovo, поставляющей готовые решения на базе AMD процессоров и графики, и в демо-зоне мы смогли показать участникам ультратонкие ноутбуки Lenovo 720s на основе процессора AMD Ryzen 5 и графики Vega, которые совсем недавно были анонсированы. В течение двух недель мы общались с большим количеством партнеров и региональных представителей – это то, что является основой бизнес отношений, дает стимул двигаться дальше!» - отметила представитель компании AMD в Украине Ирина Кривчикова.

Юрий Ремезовский, руководитель департамента продаж СolorWay: «Зарабатывает партнер – зарабатываем мы!» - это принцип нашей партнерской политики, которому мы следуем, а «Весенний Бум 2018» стал прекрасной возможностью для общения, демонстрации новой продукции и дальнейшего развития бренда и наших партнеров. В этом году мы представили новую категорию продукции: сетевые фильтры и зарядные устройства, которые отличаются качеством исполнения и наличием эффективного функционала, например USB-портов, а также ряд новых моделей чистящих средств и картриджей».

"Весенний бум" в этом году вышел на новый уровень, инновации и общение в тандеме оставили приятное послевкусие праздника! Это важно, чтобы лидеры ИТ-рынка не только "встречались" в интернете, но и создавали такие мероприятия в городах Украины, где вживую можно пообщаться и протестировать продукты. До встречи в следующем сезоне, и да пребудут с вами инновации!» - подчеркнул Николай Антонюк, руководитель направления персональных компьютеров Lenovo в Украине.

Андрей Поляков, руководитель бизнеса смартфонов Motorola в Украине и Беларуси, Грузии, Молдове и Армении: «Весенний бум 2018» превзошел ожидания вовлеченностью участников и их неподдельным интересом к технологиям. Было приятно презентовать новые модульные решение инженеров Motorola для линейки смартфонов Moto Z и новинку Moto E5 Plus столь профессиональной аудитории. Общение с единомышленниками, обсуждение трендов и инноваций в технологиях, неформальное общение с коллегами - все это заряжает драйвом перед летним сезоном».

Компания АСБИС-Украина приняла участие в региональном Road Show «Весенний Бум 2018» и представила бренд Logitech, как официальный дистрибутор на рынке Украины. В рамках семинаров были представлены новинки от бренда Logitech. У посетителей была возможность пообщаться с представителями бренда и убедиться, что компания Logitech разрабатывает продукты, которые предоставляют пользователям возможность легко и просто окунуться в цифровой мир и мир развлечений, благодаря богатому наполнению продуктового портфеля бренда.

«В «Весеннем Буме 2018» мы собрали самую актуальную информацию о трендах и тенденциях украинского и мирового ИТ-рынка. Участники смогли зарядиться эмоциями, поделиться опытом и получить рекомендации и экспертные оценки лидеров «из первых уст». Уверен, что живой контакт с партнерами и клиентами дает возможность развиваться каждому игроку рынка в отдельности и развивать ИТ-направление страны в целом», – отмечает Олег Кристюк, организатор и идейный вдохновитель тура.