Заряжай будущее вместе с ОPPO на Всемирном мобильном конгрессе 2021 года

25 февраля 2021, 11:07

OPPO провел партнерскую конференцию, посвященную технологии сверхбыстрой зарядки, на Всемирном мобильном конгрессе (MWCS) 2021 года в Шанхае.

Мероприятие состоялось на стенде OPPO под номером N2-E40. Именно здесь участники конгресса увидели множество инноваций для зарядных устройств, 5G сети и смарт-технологий.



Ведущие партнеры из разных секторов, в частности специализирующиеся на электронике и производстве чипов, а также эксперты по вопросам зарядной технологии от CCTL (China Telecommunication Technology Labs) собрались вместе, чтобы договориться о будущих технологиях в области сверхбыстрой зарядки.

Тем временем на стенде OPPO представили поразительные примеры современных зарядных устройств, в частности сверхбыструю зарядку мощностью 125 Вт. Она способна зарядить 4000 мАч аккумулятор до 100 % за 20 минут. Кроме того, участники и посетители MWCS могут ознакомиться с другими потрясающими наработками: со сверхбыстрой зарядкой AirVOOC мощностью 65 Вт, которая заряжает 4000 мАч батарею за 30 минут, а также с продуктами нескольких партнеров, лицензирующих собственные технологии OPPO.



Концепция умного дома будущего демонстрирует, как IoT продукты OPPO могут делать наши дома умными и соединенными одной экосистемой. В центре этой зоны — уникальный 5G CPE роутер Omni на базе Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF System, способный превращать 5G сигналы в стабильные высокоскоростные Wi-Fi соединения с помощью двух собственных антенных систем.



Антенная система 5G O-Reserve использует Sub-6 ГГц 5G спектр, автоматически выбирая четыре из восьми антенн одновременно, чтобы получить лучший сигнал. В то же время технология O-Motion 360° может полностью поворачивать антенны, автоматически определяя идеальное позиционирование CPE для оптимального приема сигналов 5G мм-волны. OPPO, Qualcomm Technologies, Inc. и Ericsson недавно завершили успешное испытание технологий 5G мм-волны с Omni, достигнув нисходящей скорости 4,06 Гбит/с.



Посетители стенда OPPO могут узнать больше об антенных системах Omni и других 5G технологиях. А еще ощутить преимущества дополненной реальности (AR) для игр и шопинга.

В зоне Futuristic Technologies можно найти концептуальный телефон OPPO X 2021 с экраном, который меняет размер с 6,7 до 7,4 дюйма. И увидеть, насколько быстрым и простым стал процесс зарядки благодаря новой технологии беспроводной зарядки ОРРО Air, которая может обеспечить до 7,5 Вт зарядной мощности. Возможности этого нововведения базируются на магнитном резонансе, благодаря которому удается устранить некоторые неудобства других технологий беспроводной зарядки. Так, ОРРО Air начинает заряжать телефон, как только он попадает в радиус 10 см от зарядного устройства.



В зоне смартфонов на MWCS поклонники ОРРО найдут также новую Reno5 серию, к которой принадлежит дизайнерский смартфон Reno5 Pro + 5G Artist Limited Edition. Созданный в сотрудничестве с художником-графиком Джошуа Видесом, этот замечательный гаджет меняет цвет задней панели с серебристого на голубой с помощью простого нажатия. Этого эффекта удается достичь благодаря возможностям электрохромного стекла, из которого сделана задняя панель смартфона.