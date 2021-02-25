OPPO продемонстрирует новые разработки в Шанхае

25 февраля 2021, 11:00

Ведущий производитель интеллектуальных устройств OPPO сообщил о нововведениях, которые вскоре представит на Всемирном мобильном конгрессе (MWCS) в Шанхае.

С 23 по 25 февраля OPPO вместе с партнерами продемонстрируют результаты нового тестирования в 5G пространстве, а также футуристические разработки в области зарядных технологий, концепций смартфонов и интернета вещей (IoT).

OPPO представят новую технологию беспроводной зарядки с помощью собственного новаторского концепт-смартфона OPPO X 2021, а также последние разработки сверхбыстрой зарядки VOOC. Но самым значительным событием станет знакомство с глобальной инициативой, призванной обеспечить легкую и быструю зарядку устройств, используемых во всех сферах повседневной жизни.

Бренд OPPO остается лидером в сфере сверхбыстрой зарядки с 2014 года, когда впервые представил миру свою технологию VOOC. MWCS позволяет продемонстрировать инновации и партнерские проекты, которые расширят экосистему VOOC в будущем, чтобы благодаря большему количеству устройств охватить больше пользователей, чем когда-либо.



После многочисленных успешных экспериментов 2020 года участники конгресса смогут увидеть демонстрацию скоростных испытаний OPPO на 5G мм волне на стенде China Unicom. 5G мм волна будет поддерживать следующее поколение 5G приложений и уже использована в OPG 5G CPE роутере, который представят на MWCS 2021.



5G CPE роутер от OPPO преобразует сигналы 5G в стабильные и невероятно быстрые Wi-Fi соединения. Благодаря поддержке ведущих партнеров в отрасли, таких как Ericsson, и использованию двух новых антенных решений 5G CPE роутер делает высокую скорость соединения для умных домов будущего реальностью. Посетители стенда ОРРО на MWCS 2021 смогут узнать об этих возможностях из первых уст.

Уильям Лю, президент OPPO по глобальному маркетингу, сказал: «Для OPPO не существует границ. На Всемирном мобильном конгрессе 2021 года в Шанхае мы продемонстрируем нашу зарядную технологию следующего поколения и расскажем, как OPPO расширяют свою зону влияния со смартфонов на другие отраслевые секторы».



Посетите стенд N2-E40, чтобы получить дополнительную информацию об изобретениях OPPO.