Сверхбыстрая зарядка VOOC для всех и везде: OPPO объявили о партнерстве

25 февраля 2021, 11:03

Ведущий мировой производитель смарт-устройств OPPO выводит технологию мобильного возобновления энергии на новый уровень и запускает проект Flash Initiative.

Он связан с инновационной технологией сверхбыстрой зарядки VOOC и предполагает, что дальновидные организации будут лицензировать технологию OPPO, чтобы обеспечить потребителей быстрыми зарядками во всех сферах их жизни.



Партнерами OPPO стали FAW-Volkswagen, Anker и NXP Semiconductors — лидеры автомобильной индустрии, отрасли портативных зарядных устройств и производства чипов. Вместе они обеспечат потребителей зарядными устройствами там, где они нужны: дома, в автомобилях и общественных местах. Каждый партнер будет работать с запатентованными технологическими разработками компании OPPO, которая подала заявки более чем на 2950 патентов в области технологий сверхбыстрой зарядки по всему миру и более 1400 из них уже получила.

Идея Flash Initiative возникла благодаря стремлению OPPO максимально упростить жизнь потребителей, ведь революционная технология бренда выходит за пределы домашних зарядных устройств для телефонов и может использоваться в автомобилях, общественных местах и производстве чипов для самых разных технологий.



Во время выступления на MWCS Адлер Фенг, старший директор по интеллектуальной собственности OPPO, сказал: «Flash Initiative отражает веру OPPO в технологии, ориентированные на человека, которые меняют повседневную жизнь. А благодаря новым партнерам наши запатентованные технологии могут быть доступны большему количеству людей, чем когда-либо. Это важный шаг к тому, чтобы потребители могли использовать свои устройства так, как хотят, где бы они ни находились».

Уилл Ван, руководитель подразделения Smart Power & IoT Solutions, Азиатско-Тихоокеанского региона компании NXP Semiconductors, добавил: «Мы работаем над построением мира, оснащенного умными технологиями, и сверхбыстрая зарядка — его важная часть. Если мы собираемся улучшить жизнь людей с помощью технологий, нам нужно сделать их повседневное существование более простым и удобным. И технология сверхбыстрой зарядки VOOC от OPPO помогает достичь этой цели».



Лаборатория сертификации технологий CTTL (Китайская лаборатория телекоммуникационных технологий) будет тестировать и сертифицировать все партнерские продукты, изготовленные с использованием технологии сверхбыстрой зарядки VOOC. CTTL, одна из крупнейших лабораторий по сертификации технологий в Китае, — лидер в установлении стандартов безопасности для технологий быстрой зарядки и уже присвоила OPPO пять звезд за технологию VOOC. Также OPPO разрабатывали вместе с CTTL техническую документацию, содержащую ключевую информацию о технологиях сверхбыстрой зарядки, особенно о безопасности устройств и потребителей. Эта документация будет опубликована вскоре после завершения Всемирного мобильного конгресса в Шанхае.

Технология VOOC от OPPO, внедренная в 2014 году, и более 30 моделей смартфонов с поддержкой VOOC на данный момент обеспечивают сверхбыструю зарядку более чем 175 миллионам пользователей по всему миру.

Последние продукты OPPO уже делают сверхбыструю зарядку более удобной. Миниатюрное зарядное устройство Mini SuperVOOC мощностью 50 Вт может заряжать смартфоны, планшеты и даже ноутбуки. А поскольку его толщина всего 10,05 мм, а длина — 82,2 мм, устройство легко поместится в вашем кармане. В то же время беспроводное зарядное устройство 65 Вт AirVOOC может полностью зарядить аккумулятор телефона емкостью 4000 мАч за 30 минут, а зарядное устройство на 125 Вт — всего за 20 минут. Во всей продукции используется низковольтный заряд, двухэлементная структура, несколько зарядных насосов и датчиков температуры для автоматического регулирования напряжения и рассеивания тепла.



Anker, один из ведущих мировых брендов бытовой электроники, предлагает широкий ассортимент инновационных продуктов, от аккумуляторных батарей до зарядных устройств, от пылесосов до наушников. Работая с OPPO, Anker поможет обеспечить сверхбыстрой зарядкой миллионы людей.

FAW-Volkswagen, совместное предприятие FAW Group и Volkswagen Group, будет использовать уникальную технологию зарядки OPPO, чтобы оснастить сверхбыстрой зарядкой автомобили Volkswagen, произведенные в Китае, что позволит водителям и пассажирам легко заряжать устройства в дороге.

Производитель чипов NXP Semiconductors предлагает интеллектуальные решения для разных секторов, от умных городов до промышленности, автомобилестроения, мобильной связи и др. Учитывая давнее партнерство, NXP реализует несколько патентов OPPO для поддержки сверхбыстрой зарядки VOOC, чтобы ее было легче интегрировать в большее количество автомобильных приложений, общественных мест и промышленных установок.