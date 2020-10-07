Технология беспроводной зарядки OPPO будет впервые внедрена в автомобилях

7 октября 2020, 21:34

OPPO с радостью сообщают, что технология беспроводной зарядки впервые будет использована в автомобилях.



Решение было разработано на базе технологии быстрой зарядки OPPO ведущим поставщиком автоэлектроники ADAYO и дебютирует на выставке Auto China 2020. Технология может быть предварительно установлена в автомобиле на этапе заводской сборки. Она идеально сочетается с интерьером автомобиля благодаря инновационной технологии интеграции ADAYO. Данная коллаборация — часть стратегии OPPO по расширению сценариев применения своих технологий и интеграции их в большее количество гаджетов, благодаря чему бренд создает разнообразную взаимосвязанную экосистему.

Поскольку 5G-приложения выдвигают более высокие требования к скорости зарядки и времени автономной работы, быстрая зарядка станет необходимостью в повседневной жизни людей. OPPO уже давно выступает лидером в разработке технологии быстрой зарядки, предоставляя миллионам пользователей по всему миру безопасную, эффективную и доступную технологию сверхбыстрой зарядки. Теперь автомобильное беспроводное зарядное устройство обеспечит пользователям быструю, безопасную и удобную зарядку смартфона в автомобиле.



На быстрорастущем рынке технология беспроводной зарядки в последние годы получила широкое распространение в таких областях, как смартфоны, IoT устройства, автомобильная электроника и бытовая техника. Однако доля продаваемых в Китае автомобилей, поддерживающих беспроводную зарядку для мобильных телефонов, по-прежнему относительно невысока, что создает огромные рыночные возможности для внедрения технологии беспроводной зарядки в авто.



После получения патента OPPO компания ADAYO приняла платформу технологии беспроводной сверхбыстрой зарядки AirVOOC, что позволило ей внедрить сверхбыструю беспроводную зарядку 40 Вт в автомобилях и продолжить развертывание ведущей технологии беспроводной зарядки OPPO в массовом производстве.

OPPO стремятся создать экосистему интеллектуальных устройств с множественным доступом, адаптированным под эпоху 5G, которая формирует и улучшает возможности подключения с помощью разнообразного программного обеспечения, оборудования и услуг. С этим первым в истории патентом для автомобильной индустрии OPPO намерены направить значительные ресурсы на разработку продуктов, которые будут устанавливаться на заводе, и у поставщиков, которые обеспечивают использование передовых технологий в автомобилях. OPPO также планируют предоставить возможности для большего числа вертикалей, в том числе автомобильной промышленности, за счет тщательного исследования VR/AR, точной навигации и других технологий. Руководствуясь принципом взаимовыгодного сотрудничества, OPPO продолжат сотрудничать с партнерами, создавая взаимосвязанный и интегрированный мир технологий.