OPPO презентовали 125 Вт Flash Charge, беспроводную быструю зарядку 65 Вт и др.

15 июля 2020, 11:15

OPPO объявили об официальном релизе 125 Вт Flash Charge , беспроводной зарядки 65 Вт AirVOOC, ультрамини портативного зарядного устройства 50 Вт SuperVOOC, а также мини-зарядного устройства мощностью 110 Вт.

125 Вт Flash Charge знаменует собой технологический прорыв в области быстрой зарядки мобильных телефонов. Благодаря усовершенствованному алгоритму шифрования и четким регуляторам температуры, использование устройства для быстрой зарядки становится еще более безопасным и эффективным. Беспроводная быстрая зарядка 65 Вт AirVOOC позволяет пользователям заряжать свои гаджеты быстрее, по сравнению с классической зарядкой. Ультрамини зарядное устройство 50 Вт SuperVOOC и мини зарядное устройство мощностью 110 Вт, которые впервые представлены брендом ОPPO, являются уникальными новинками технологии OPPO VOOC Flash Charge. Бренд ОРРО занимает ведущую позицию в области миниатюризации зарядных устройств высокой мощности, чего удалось достичь благодаря беспрецедентной легкости, тонкости и портативным функциям новинок.

Джефф Чжан, разработчик технологии OPPO VOOC Flash Charge, отметил: «Ускоренное внедрение 5G по всему миру, а также растущая диверсификация приложений с высоким энергопотреблением, например игры и просмотр видео, являют новые вызовы для автономной работы мобильных телефонов и опыта пользования зарядным устройством. OPPO лидирует в развитии быстрой зарядки с момента запуска VOOC Flash Charge в 2014 году. Мы постоянно развиваем свой опыт и преимущества в отраслях высоких мощностей, беспроводных и ультрамини технологий зарядки для того, чтобы обеспечить пользователям безопасный, эффективный, удобный и ультрабыстрый опыт зарядки».



ОРРО 125 Вт Flash Charge использует технологию прямой подзарядки, которая способна зарядить 4000 мАч аккумулятор до 41% за 5 минут и за 20 минут – полностью. Новая технология совместима с предыдущими протоколами быстрой зарядки SuperVOOC и VOOC, а также поддерживает основные протоколы, включая 65 Вт и 125 Вт PPS. На сегодня это самая современная технология быстрой зарядки в отрасли.

Разработанный на базе технического дизайна Super VOOC, ОРРО 125 Вт Flash Charge получил глубокое обновление архитектуры оборудования. Устройство может поддерживать зарядку 20 Вт 6,25 А и имеет значительно улучшенные свойства мощности, что позволяет эффективно сокращать время зарядки и одновременно избегать увеличения размера зарядного устройства.



Кроме того, благодаря используемой технологии в ОРРО 125 Вт Flash Charge, удалось усилить функции защиты безопасности в системе. Это стало возможным благодаря 10 дополнительным датчикам температуры, которые отслеживают состояние устройства, обеспечивающие максимальную безопасность во время зарядки. К тому же, платформа использует меры защиты от перенапряжения, Type-C шнур, а также 128-битный алгоритм шифрования для повышения безопасности при использовании.



Пользователи стремятся избавиться неудобных шнуров и заряжать свои устройства как можно быстрее. Решение этой проблемы – передовая технология на рынке беспроводной зарядки: ОРРО Flash Charge 65 Вт AirVOOC.

Беспроводная быстрая зарядка ОРРО 65 Вт AirVOOC может полностью зарядить 4000 мАч аккумулятор за 30 минут с наивысшей скоростью. Такая технология имеет пять степеней защиты в дополнение к функции обнаружения посторонних объектов. Устройство также совместимо со стандартом Qi и гарантирует пользователям сверхбыструю беспроводную зарядку.



Кроме того, OPPO представили концептуальное беспроводное зарядное устройство для беспроводной зарядки 65 Вт AirVOOC. Зарадное устройство произведено из бесшовного скульптурного стекла. Это первый опыт применения подобной технологии на рынке бытовой электроники.

Нижняя часть зарядного устройства оборудована полупроводниковым охладителем для регулирования подачи и вывода тепла, благодаря чему телефон НЕ становится горячим после и во время подзарядки. Температура на задней панели телефона остается на 2℃ ниже, чем температура, что используется только для рассеивания тепла вентилятором.

Эти уникальные особенности свидетельствуют о том, что беспроводная быстрая зарядка ОРРО 65 Вт AirVOOC обеспечивает уникальный и беспрецедентный опыт зарядки и вскоре станет выбором №1 среди пользователей в эпоху 5G.



Вдобавок OPPO представила самое маленькое и самое тонкое в мире мини-зарядное устройство 50 Вт SuperVOOC, а также мини-зарядное устройство мощностью 110 Вт с уникальной архитектурой двойного уровня.



Ультрамини зарядное устройство ОРРО 50 Вт SuperVOOC было уменьшено до размера визитной карточки и имеет толщину около 1,05 см. Благодаря такому дизайну пользователи могут легко разместить зарядное устройство в кармане рубашки или пальто, что делает его чрезвычайно удобным для поездок и путешествий. Ультрамини зарядное устройство ОРРО 50 Вт SuperVOOC совместимо с протоколами VOOC, а также поддерживает основные протоколы, такие как 27 Вт PD и 50 Вт PPS, и может заряжать различные устройства, включая мобильные телефоны и ноутбуки.

Инженеры OPPO разработали революционную архитектуру для ультрамини зарядного устройства ОРРО 50 Вт SuperVOOC и уменьшили размер компонентов, которые занимают больше всего места, используя новый топологический дизайн. В свою очередь это позволяет достичь миниатюризации зарядных устройств высокой мощности.



Созданный на базе 50 Вт SuperVOOC, мини зарядное устройство OPPO 110 Вт Flash Charge бросает вызов размерам и эффективности адаптеров высокой мощности. Кроме использования инновационной архитектуры двойного уровня для достижения высокой эффективности преобразования электроэнергии и регулирования повышения температуры, мини-зарядное устройство OPPO 110 Вт Flash Charge разработано на сочетании компактных конструкций, что уменьшает его размер до 35,76 см³ - размера аналогичного обычного зарядного устройства на 18 Вт.

В эпоху интеллектуальной связи, серия ультрамини зарядных устройств высокой мощности от OPPO обеспечит сверхбыструю зарядку в любом месте и в любое время. Charge - and - go наконец стало реальностью вместе с единственным зарядным устройством, которое может заряжать любые гаджеты.По состоянию на июнь 2020 OPPO подали заявку на более 2800 патентов в области быстрой зарядки. Модели смартфонов, в которых внедрена технология Flash Charge VOOC, обеспечили опыт сверхбыстрой зарядки более 157 миллионам пользователей во всем мире. С ростом спроса на мобильную быструю зарядку в эпоху интеллектуального связи OPPO будут продолжать совершенствовать и модернизировать Flash Charge VOOC платформу и разрабатывать передовые технологии в данной области для обеспечения быстрой зарядки, которая подходила бы для всех сценариев использования и использовалась бы во всем мире.