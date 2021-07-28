OPPO представляет новое поколение более безопасных и умных технологий зарядок

28 июля 2021, 10:45

Ведущий мировой бренд смарт-устройств OPPO провел ОРРО Flash Charge Open Day, темой которого стали новости отрасли в сфере быстрой зарядки.

Компания устроила день открытых дверей, чтобы рассказать о возможностях сверхбыстрой зарядки: представить публике новейшие результаты исследований и технологические решения.

Совершенствуя технологию сверхбыстрой зарядки, OPPO всегда ставила на первое место эффективность и безопасность. Придерживаясь этой концепции, компания исследует новые материалы, AI алгоритмы, архитектуру зарядки и другие факторы, чтобы использовать их для дальнейших инноваций. Результатом поисков стала пятикратная система защиты сверхбыстрой зарядки:

- предохранитель с меньшим сопротивлением. В случае перегрузки электросети и других проблем предохранитель как элемент пятикратной системы защиты сверхбыстрой зарядки мгновенно перегорит, чтобы отсоединить аккумулятор от источника электроэнергии. Модернизированная конструкция предохранителя отличается более низким внутренним сопротивлением и улучшенными характеристиками, дополнительно повышающими безопасность зарядной системы;

- переключатели нитрида галлия (GaN). OPPO впервые использовала в своих смартфонах переключатели GaN. Они не только достигают той же функциональности, что и традиционные кремниевые MOSFET-коммутаторы, на меньшей площади, уменьшая необходимое пространство. Низкое сопротивление переключателей GaN и работа под высоким напряжением помогают уменьшить тепловыделение, повысить эффективность и надежность зарядки;

- серия двухконтурных конструкций. Конструкция двойных аккумуляторов демонстрирует ту же мощность при снижении напряжения и уменьшении тепловыделения. Серия двухкомпонентных конструкций более совершенна, поскольку включает в себя двойные аккумуляторные элементы, занимая меньше места и сохраняя параметры безопасности. Новая конструкция минимум на 5 % увеличивает емкость аккумулятора по сравнению с аналогами того же размера;

- микросхема определения безопасности аккумулятора. Фирменный чип выявления угроз безопасности аккумулятора OPPO со встроенными алгоритмами АI способен выяснить, есть ли у аккумулятора внешние повреждения, и распознать падение напряжения в режиме реального времени благодаря ряду сценариев. Поэтому чип будет действовать соответствующим образом: если падение напряжения вызвано повреждением аккумулятора, смартфон предупредит пользователя и примет дополнительные меры, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы;

- композитный токоприемник. OPPO разработала защитный аккумулятор с совершенно новым композитным коллектором тока. Для устройства использовали новый композитный материал, расположенный между двумя алюминиевыми слоями, чтобы изменить типовую конструкцию, характерную для других аккумуляторов. Сэндвич-структура дополнительно покрыта защитным материалом, что обеспечивает токоприемнику пятислойную композитную структуру. Это повышает безопасность аккумулятора, защищая его от коротких замыканий, вызванных внешними повреждениями. Тестирования в лаборатории OPPO показали: новый аккумулятор проходит тесты на проколы и столкновения со 100%-ным успехом и без потери производительности.

Умная зарядка: оптимизация скорости и времени автономной работы для идеального баланса

В день открытых дверей OPPO также представила новую технологию умной зарядки. Разработанная, чтобы поддерживать максимально безопасную скорость восполнения энергии, эта технология регулирует силу тока, используя разные сценарии подзарядки. А значит, минимизирует случаи преждевременного старения аккумулятора, давая пользователям возможность дольше наслаждаться оптимальным временем автономной работы.

Технология умной зарядки улучшает работу аккумулятора:

- увеличивает срок службы аккумулятора: обеспечивая скорость 65 Вт SuperVOOC зарядки и полное заряжение-разряжение аккумулятора, технология способна удерживать заряд на уровне 80 % начальной емкости даже после 1500 циклов;

- повышает скорость зарядки в конкретных сценариях: скорость зарядки можно увеличить в соответствии с ситуацией, учитывая мгновенную максимальную мощность, которую аккумулятор способен принять безопасно. Так, 65 Вт SuperVOOC зарядка может ускорить зарядку примерно на 20 %. Благодаря этому вы полностью зарядите 4500 мАч аккумулятор всего за 30 минут;

- обеспечивает баланс скорости зарядки и нагрева: технология определяет наилучшее соотношение мощности зарядки и температуры устройства при разных сценариях использования. Это дает возможность пользоваться сверхбыстрой зарядкой без малейшего дискомфорта.

Экстремальная зарядка: сверхбыстрая зарядка работает даже при низких температурах

Чтобы сделать сверхбыструю зарядку VOOC как можно более безопасной и умной, OPPO ищет пути оптимизации технологии в экстремальных ситуациях. Например, трудно зарядить литий-ионную батарею в очень холодных условиях, ведь принудительная зарядка может вызвать короткое замыкание. Однако OPPO находит решение: при сверхнизкой температуре компания использует умные алгоритмы, чтобы определить оптимальную температуру зарядки аккумулятора и повысить температурный показатель до начала процесса. Результаты испытаний доказывают: алгоритмы обеспечивают скачок от –20 ℃ до +10 ℃ меньше чем за минуту, а значит, вы будете заряжать аккумулятор как обычно.

С момента введения технологии сверхбыстрой зарядки VOOC в 2014 году безопасность, эффективность и простота использования стали тремя основными направлениями научно-исследовательской деятельности OPPO в области аккумуляторов и зарядных технологий. По состоянию на 30 июня 2021 года компания уже подала заявки на более чем 3000 патентов, связанных с технологией быстрой зарядки. Оснастив технологией сверхбыстрой зарядки VOOC более 30 своих устройств, OPPO обеспечила быстрой, удобной и безопасной зарядкой более 195 млн пользователей по всему миру.

В 2021 году компания начала новый проект — The Flash Initiative — по применению собственной технологии VOOC в автомобилях, общественных помещениях и микросхемах различных устройств. В эпоху интернета опыта технология сверхбыстрой зарядки от OPPO развивается, чтобы пользователи получили зарядное устройство нового поколения. Это поможет достигать лучших результатов независимо от условий. А значит, вы сможете зарядить любое устройство в любом месте и в любое время.