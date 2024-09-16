Зарядное устройство DIGMA PRO с технологией GaN

16 сентября 2024, 13:45

DIGMA PRO запустил в продажу сетевые зарядные устройства высокой мощности с технологией GaN, которая позволяет быстро заряжать сразу несколько гаджетов без потери производительности и меньшим выделением тепла.

Технология GaN позволяет делать зарядные устройства более компактными, по сравнению с обычными адаптерами. Благодаря транзисторам на нитриде галлия, устройства могут работать при более высоких напряжениях и температурах. Использование таких зарядок может способствовать снижению затрат на электроэнергию.DPW6A поддерживает протоколы Quick Charge 3.0 и Power Delivery. Есть встроенная защита от перегрева, перегрузки и короткого замыкания. Мощность – 65 Вт, что позволяет заряжать ноут-буки и другие гаджеты, поддерживающие зарядку высокой мощности.Новинка также оснащена технологией iPD, с помощью которой адаптер самостоятельно распределяет мощность при одновременном использовании двух портов. Корпус выполнен в матовом черном цвете из пластика. Вес - 125 грамм, при весьма компактных размерах 88х49х28 мм.