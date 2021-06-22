DIGMA представил стилус Pro i1 для планшетов Apple iPad

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил новинку в лице стилуса Pro i1. Новинка предназначена для планшетных компьютеров Apple iPad 2018 года выпуска и позже.
Новый стилус Pro i1 бренда DIGMA станет незаменимым помощником при работе с графикой, рукописным текстом или при навигации в Интернете.
Устройство оборудовано защитой от касания ладонью и поддерживает функции наклона. Диаметр наконечника составляет 1,9 мм, который при желании можно заменить на другой.
На стилусе сверху расположена сенсорная клавиша, которая отвечает за включение и отключение устройства через двойной клик.
На стилусе размещено магнитное крепление для планшетов iPad Pro 11” и iPad Pro 12.9”. Вес составляет всего 15 грамм.
Устройство работает от встроенной батареи до 10 часов. Полное время заряда от порта USB Type-C составляет 30 минут.
Стилус совместим со всеми устройствами семейства Apple iPad, включая Pro, Air и Mini 2018 года выпуска и позже. Для работы необходима установленная версия iOS 12.2 и выше, включая любую из версий iPadOS.
В комплектацию входят: само устройство, руководство пользователя, два сменных наконечника и кабель USB Type-C.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики DIGMA Pro i1:
Совместимость: Apple iPad / Pro / Air / Mini 2018 года выпуска и позже
Защита от касания ладонью: да
Сенсорная клавиша вкл / выкл: да, двойной клик
Поддержка функции наклона: да
Сменный наконечник: да
Диаметр наконечника: 1.9 мм
Световая индикация: да
Тип разъема для зарядки: USB-C
Среднее время работы: до 10 часов
Время для полной зарядки: 30 минут
Магнитное крепление на iPad Pro 11” и 12.9”: да
Поддерживаемая iOS: 12.2 и выше
Цвета: Белый
Вес: 15 г.
Размеры: 55х190х25 мм