DIGMA представил стилус Pro i1 для планшетов Apple iPad

22 июня 2021, 9:45

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил новинку в лице стилуса Pro i1. Новинка предназначена для планшетных компьютеров Apple iPad 2018 года выпуска и позже.



Новый стилус Pro i1 бренда DIGMA станет незаменимым помощником при работе с графикой, рукописным текстом или при навигации в Интернете.

Устройство оборудовано защитой от касания ладонью и поддерживает функции наклона. Диаметр наконечника составляет 1,9 мм, который при желании можно заменить на другой.На стилусе сверху расположена сенсорная клавиша, которая отвечает за включение и отключение устройства через двойной клик.На стилусе размещено магнитное крепление для планшетов iPad Pro 11” и iPad Pro 12.9”. Вес составляет всего 15 грамм.Устройство работает от встроенной батареи до 10 часов. Полное время заряда от порта USB Type-C составляет 30 минут.Стилус совместим со всеми устройствами семейства Apple iPad, включая Pro, Air и Mini 2018 года выпуска и позже. Для работы необходима установленная версия iOS 12.2 и выше, включая любую из версий iPadOS.В комплектацию входят: само устройство, руководство пользователя, два сменных наконечника и кабель USB Type-C.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.Технические характеристики DIGMA Pro i1:Совместимость: Apple iPad / Pro / Air / Mini 2018 года выпуска и позжеЗащита от касания ладонью: даСенсорная клавиша вкл / выкл: да, двойной кликПоддержка функции наклона: даСменный наконечник: даДиаметр наконечника: 1.9 ммСветовая индикация: даТип разъема для зарядки: USB-CСреднее время работы: до 10 часовВремя для полной зарядки: 30 минутМагнитное крепление на iPad Pro 11” и 12.9”: даПоддерживаемая iOS: 12.2 и вышеЦвета: БелыйВес: 15 г.Размеры: 55х190х25 мм