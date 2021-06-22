22 июня 2021, 9:45

DIGMA представил стилус Pro i1 для планшетов Apple iPad

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил новинку в лице стилуса Pro i1. Новинка предназначена для планшетных компьютеров Apple iPad 2018 года выпуска и позже.

Новый стилус Pro i1 бренда DIGMA станет незаменимым помощником при работе с графикой, рукописным текстом или при навигации в Интернете.

Устройство оборудовано защитой от касания ладонью и поддерживает функции наклона. Диаметр наконечника составляет 1,9 мм, который при желании можно заменить на другой.

На стилусе сверху расположена сенсорная клавиша, которая отвечает за включение и отключение устройства через двойной клик.

На стилусе размещено магнитное крепление для планшетов iPad Pro 11” и iPad Pro 12.9”. Вес составляет всего 15 грамм.

Устройство работает от встроенной батареи до 10 часов. Полное время заряда от порта USB Type-C составляет 30 минут.

Стилус совместим со всеми устройствами семейства Apple iPad, включая Pro, Air и Mini 2018 года выпуска и позже. Для работы необходима установленная версия iOS 12.2 и выше, включая любую из версий iPadOS.

В комплектацию входят: само устройство, руководство пользователя, два сменных наконечника и кабель USB Type-C.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.

Технические характеристики DIGMA Pro i1:

    Совместимость: Apple iPad / Pro / Air / Mini 2018 года выпуска и позже
    Защита от касания ладонью: да
    Сенсорная клавиша вкл / выкл: да, двойной клик
    Поддержка функции наклона: да
    Сменный наконечник: да
    Диаметр наконечника: 1.9 мм
    Световая индикация: да
    Тип разъема для зарядки: USB-C
    Среднее время работы: до 10 часов
    Время для полной зарядки: 30 минут
    Магнитное крепление на iPad Pro 11” и 12.9”: да
    Поддерживаемая iOS: 12.2 и выше
    Цвета: Белый
    Вес: 15 г.
    Размеры: 55х190х25 мм
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