Apple Pencil – обновление популярного стилуса для планшетов iPad Pro

31 октября 2018, 10:15

В рамках вчерашнего мероприятия в Нью-Йорке, компания Apple, помимо анонса обновленного MacBook Air, представила также новое поколение стилуса Apple Pencil.

"Новинка" все также ориентирована на использование в планшетах iPad Pro.Среди особенностей обновленного Pencil отмечается возможность примагничиваться к планшету iPad Pro для создания пары и беспроводной зарядки. Производитель отмечает, что таким образом хранить стилус куда более надежнее – риск потерять снижается в разы.Расширилась функциональность в приложениях. Так, теперь в "Заметках" и др. приложениях пользователь может выбрать подходящую кисть или нужный инструмент, просто коснувшись корпуса Apple Pencil дважды.Продажи обновленного Apple Pencil начнутся на днях.