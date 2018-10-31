Состоялся официальный анонс MacBook Air нового поколения

31 октября 2018, 9:15

В рамках своего вчерашнего мероприятия в Нью-Йорке, компания Apple представила новое поколение компактного и тонкого MacBook Air

Новинка получила Retina-дисплей. Кроме того, изменения коснулись также дизайна и аппаратной платформы.



Диагональ экран – 13,3 дюйма. Здесь тонкие рамки, а сам ноутбук получился на 17% меньше по объему. Толщина корпуса – 15,6 мм, что на 10% меньше, если сравнивать предшественником.

Внутри - процессоры Intel Core i5 8-го поколения. Объем оперативной памяти – до 16 ГБ; до 1,5 ТБ на твердотельном накопителе.



Новинка способна проработать до 12 часов на одном заряде аккумулятора.



Новый MacBook Air получил встроенный сканер отпечатков пальцев, а тачпад его стал на 20% больше.

Старт продаж намечен на 7 ноября. Стоимость – от $1199.