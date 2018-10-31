Apple обновила Mac mini

31 октября 2018, 10:45

В рамках вчерашнего мероприятия в Нью-Йорке компания Apple представила свой обновленный Mac mini.

Напомним, что этот ПК не обновлялся с 2014 года. Мало того, эксперты прогнозировали даже закрытие линейки. Однако они ошиблись.В основе новинки 6-ядерные и 4-ядерные процессора Intel Core 8-го поколения. Объем оперативной памяти до 64 ГБ, а встроенной пользовательской – до 2 ТБ. Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечаются HDMI, Ethernet, два USB Type-A и четыре Thunderbolt 3.Старт продаж намечен на 7 ноября. Стоимость – от $800 за базовую конфигурацию, в которую включен процессор Intel Core i5, 8 ГБ оперативки и 128 ГБ встроенной памяти.