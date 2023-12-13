Какие новые функции имеет Macbook Air

В Украине Macbook Air можно купить в магазинах официальных дистрибьюторов Apple, в интернет-магазинах и торговых сетях электроники, в частности Фокстрот.
ITnews знакомит читателей с некоторыми самыми важными новыми функциями макбук эйр:
- Чипсет M2.
- Новый дизайн.
- Лучший дисплей Liquid Retina.
- Новая камера FaceTime HD.
- macOS Ventura.
Далее предлагаем подробнее ознакомиться с новыми функциями.
Ноутбук оснащен новым чипом M2, который обеспечивает до 18% более высокую производительность в сравнении с чипом M1. Чип M2 состоит из 10 ядер, включая 8 ядер производительности и 2 ядра эффективности. Он также имеет 16-ядерный графический процессор, который обеспечивает до 35% более высокую производительность в сравнении с графическим процессором M1.
Чипсет имеет более высокую производительность в одноядерных и многоядерных задачах, а также более мощный графический процессор. Это делает Macbook Air более мощным и производительным ноутбуком, который может справиться с любыми задачами, включая редактирование видео, создание графики и 3D-моделирование.
Macbook Air имеет новый дизайн с более тонкими рамками и плоскими гранями. Он также получил новый порт MagSafe для зарядки, что делает зарядку ноутбука более удобной и надежной.
Новый ноутбук от Apple имеет дисплей Liquid Retina с диагональю 13,6 дюйма и разрешением 2560x1664 пикселей. Он также имеет более широкий цветовой охват.
Дисплей поддерживает True Tone для автоматической регулировки цветовой температуры в соответствии с окружающим освещением.
Macbook Air получил новую камеру FaceTime HD с разрешением 1080p. Камера обеспечивает более высокое качество изображения при видеозвонках. Это особенно полезно для тех, кто часто использует ноутбук для работы или учебы.
Макбук эйр поставляется с macOS Ventura, новейшей версией операционной системы Mac от Apple. macOS Ventura включает в себя множество новых функций, таких как Stage Manager, Continuity Camera и Live Text.
Stage Manager позволяет организовать окна приложений в виде стеков, что упрощает переключение между ними. Continuity Camera позволяет использовать камеру iPhone в качестве веб-камеры для Macbook Air. Live Text позволяет распознавать текст на изображениях и видео.
В целом, Macbook Air с чипом M2 является значительным обновлением по сравнению с предыдущими моделями. Он предлагает более высокую производительность, более современный дизайн и множество новых функций, которые делают его более удобным и эффективным в использовании.