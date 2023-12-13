Какие новые функции имеет Macbook Air

13 декабря 2023, 13:25

Macbook Air, представленный Apple в 2023 году, имеет ряд новых функций, которые делают его более мощным, производительным и удобным в использовании.

В Украине Macbook Air можно купить в магазинах официальных дистрибьюторов Apple, в интернет-магазинах и торговых сетях электроники, в частности Фокстрот.

ITnews знакомит читателей с некоторыми самыми важными новыми функциями макбук эйр:

Чипсет M2.

Новый дизайн.

Лучший дисплей Liquid Retina.

Новая камера FaceTime HD.

macOS Ventura.

Далее предлагаем подробнее ознакомиться с новыми функциями.

Ноутбук оснащен новым чипом M2, который обеспечивает до 18% более высокую производительность в сравнении с чипом M1. Чип M2 состоит из 10 ядер, включая 8 ядер производительности и 2 ядра эффективности. Он также имеет 16-ядерный графический процессор, который обеспечивает до 35% более высокую производительность в сравнении с графическим процессором M1.

Чипсет имеет более высокую производительность в одноядерных и многоядерных задачах, а также более мощный графический процессор. Это делает Macbook Air более мощным и производительным ноутбуком, который может справиться с любыми задачами, включая редактирование видео, создание графики и 3D-моделирование.

Macbook Air имеет новый дизайн с более тонкими рамками и плоскими гранями. Он также получил новый порт MagSafe для зарядки, что делает зарядку ноутбука более удобной и надежной.

Новый ноутбук от Apple имеет дисплей Liquid Retina с диагональю 13,6 дюйма и разрешением 2560x1664 пикселей. Он также имеет более широкий цветовой охват.

Дисплей поддерживает True Tone для автоматической регулировки цветовой температуры в соответствии с окружающим освещением.

Macbook Air получил новую камеру FaceTime HD с разрешением 1080p. Камера обеспечивает более высокое качество изображения при видеозвонках. Это особенно полезно для тех, кто часто использует ноутбук для работы или учебы.

Макбук эйр поставляется с macOS Ventura, новейшей версией операционной системы Mac от Apple. macOS Ventura включает в себя множество новых функций, таких как Stage Manager, Continuity Camera и Live Text.

Stage Manager позволяет организовать окна приложений в виде стеков, что упрощает переключение между ними. Continuity Camera позволяет использовать камеру iPhone в качестве веб-камеры для Macbook Air. Live Text позволяет распознавать текст на изображениях и видео.

В целом, Macbook Air с чипом M2 является значительным обновлением по сравнению с предыдущими моделями. Он предлагает более высокую производительность, более современный дизайн и множество новых функций, которые делают его более удобным и эффективным в использовании.