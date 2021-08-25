Поставки планшетов Apple существенно выросли после запуска iPad Pro с чипами M1

25 августа 2021, 13:45

Apple iPad продолжают доминировать на мировом рынке планшетов. К тому же, по данным Canalys, поставки планшетов Apple существенно вросли после запуска iPad Pro на базе чипа M1, ранее представленного в компьютерах Apple.

Исследование Canalys сосредоточено на поставках планшетов в Западной Европе, однако по его результатам можно судить и о ситуации на мировом рынке планшетных ПК.



Проанализировав поставки планшетов в европейском регионе за второй квартал текущего года, специалисты Canalys обнаружили, что поставки iPad Pro выросли на 73 процента в годовом исчислении. Общий объём рынка планшетов увеличился до 7,9 миллиона единиц. Согласно исследованию, большую часть проданных устройств составляют новые iPad Pro на базе чипсета M1. Кроме того, Canalys считает, что пандемия COVID-19 продолжает приносить пользу планшетному бизнесу Apple. Утверждается, что всё большее число клиентов обнаруживают, что iPad для них является хорошей заменой ноутбуку, особенно в образовательной сфере.



Все остальные компании претерпели снижение поставок планшетов в Западной Европе, за исключением Lenovo. Китайская компания заняла 20 процентов рынка, продемонстрировав рост поставок на 87 процентов в годовом исчислении. Однако, в отличие от Apple, успех Lenovo основывается на бюджетных моделях планшетов, стоимость которых зачастую гораздо ниже, чем у самых доступных iPad.

(С) 3dnews.