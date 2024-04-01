DIGMA PRO расширяет ассортимент ноутбуков

1 апреля 2024, 9:45

Бренд высокотехнологичной электроники DIGMA PRO запускает в продажу новую серию ноутбуков -Breve.

В зависимости от конфигурации в моделях установлены производительные шестиядерные процессоры AMD Ryzen 5 5500U и 5 5600U, а также более продвинутые восьмиядерные AMD Ryzen 7 5700U и 7 5800U.

Чипсеты на базе Ryzen 5 больше подойдут для редактирования документов, веб-серфинга, просмотра фильмов и потокового видео, различных графических задач. Процессоры Ryzen 7 позволят успешно справляться с более сложными вычислительными задачами.Все модели оснащены современным IPS-экраном диагональю 15.6" дюймов, который гарантирует высокую цветопередачу и большой цветовой охват, а также широкие углы обзора. Разрешение - Full HD (1920x1080 пикселей).Для хранения данных в ноутбуках используется диск SSD формата M.2 2280 с современным интерфейсом передачи данных PCI-E 3.0x4 и ёмкостью 512 ГБ. Есть дополнительный свободный слот SSD типа M.2 2280 SATA III. Объем оперативной памяти – 8/16 ГБ. Ноутбуки DIGMA PRO Breve поставляются с 15,6-дюймовым экраном.Модуль Wi-Fi поддерживает два диапазона частот - 2,4 и 5 ГГц. Дополнительная технология MIMO 2x2 позволит серьезно увеличить скорость доступа к интернету и повысить надежность канала связи при передаче большого объема данных. Модуль Bluetooth версии 5.2 обеспечит быстрое и бесперебойное сопряжение ноутбука с беспроводными наушниками, колонками или компьютерной мышью.Большое количество разнообразных разъемов значительно расширяют возможности подключения модели к периферии и другим устройствам: два высокоскоростных USB 3.0, а также USB 2.0, USB Type-C 2.0 и полнофункциональный USB Type-C 3.0 с поддержкой Power Delivery и DisplayPort. Модель оборудована интерфейсом HDMI для подключения к монитору, телевизору или игровой консоли, гигабитным портом RJ-45, аудиоразъемом 3,5 мм и слотом microSD для карт памяти до 512 ГБ. Веб-камера на 2 Мп позволит комфортно участвовать в видеоконференциях. Подсветка клавиатуры имеет регулирование яркости. У новинки компактные размеры, небольшой вес и современный минималистичный дизайн. Устройство удобно брать с собой в любые поездки.