DIGMA PRO объявляет о запуске продаж планшетов Empire

24 февраля 2025, 8:15

Бренд высокотехнологичной электроники DIGMA PRO объявляет о старте продаж новых планшетов Empire с продвинутыми мультимедийными характеристиками.

Высокая частота обновления экрана и внушительный запас памяти позволят комфортно устанавливать все необходимые приложения, запускать ресурсоемкие игры, любимые фильмы, музыку, фото и другие файлы.12-дюймовый дисплей с разрешением 2000х1200 изготовлен по технологии In-cell, которая обеспечивает высокое качество цветопередачи, а также точную и быструю реакцию на прикосновения. IPS-матрица помогает передавать красочную, яркую и контрастную картинку. Благодаря таким характеристикам можно наслаждаться просмотром видеоконтента, фотографий и изображений. Высокая частота обновления экрана – 90 Гц.Устройство работает на базе производительного восьмиядерного процессора MTK Helio G99 с тактовой частотой до 2 ГГц. С ним можно запускать игры с хорошей графикой и эффективно работать сразу в нескольких открытых приложениях. На гаджетах предустановлена ОС Android 14. Поддерживаются карты памяти типа Micro-SD объемом до 2 ТБ.Основная камера на 16 Мп и фронтальная на 8 Мп позволяют делать качественные фото и видео, а также пригодится для качественной передачи изображения по видеосвязи. Четыре встроенных динамика обеспечивают иммерсивный звук для полного погружения в контент. Планшет поддерживает Hi-Res Audio. Емкость аккумулятора – 10000 мАч, можно использовать планшет в течение целого дня без подзарядки.Планшеты имеют два слота для физических SIM-карт. Поддержка Wi-Fi 5 Гц гарантирует стабильное подключение к сети на высокой скорости.Металлический корпус серого цвета выполнен в строгом и минималистичном стиле. Планшеты имеют стандартный разъем USB Type-C, а также аудиовыход для подключения наушников. Для удобства в комплекте идет чехол, который дополнительно защитит гаджет от повреждений.