Новая линейка планшетов HIT 16 от бренда DIGMA PRO

30 ноября 2023, 13:15

Бренд Digma PRO, производитель высокотехнологичной потребительской электроники, представляет линейку производительных планшетов HIT 16 с продвинутыми мультимедийными характеристиками. Внушительный запас памяти позволит комфортно устанавливать все необходимые приложения, запускать ресурсоемкие игры, хранить любимые фильмы, музыку, фото и другие файлы.

В линейку Digma PRO HIT 16 вошли три модели с разным объемом оперативной и встроенной памяти: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ соответственно. Все новинки оснащены слотом для microSD. Это дает возможность расширить основное хранилище до 1 ТБ. Каждое из устройств работает на базе производительного восьмиядерного процессора Unisoc T616 с тактовой частотой 2 ГГц. С ним можно запускать игры с хорошей графикой и эффективно работать сразу в нескольких открытых приложениях. На гаджетах предустановлена ОС Android 13.Планшеты обладают экраном с диагональю 10,4 дюймов и разрешением 2000 x 1200 пикселей. Дисплей изготовлен по технологии In-cell, которая обеспечивает высокое качество цветопередачи, а также точную и быструю реакцию на прикосновения. IPS-матрица помогает передавать красочную, яркую и контрастную картинку. Благодаря таким характеристикам можно наслаждаться просмотром видеоконтента, фотографий и изображений.Основная камера у всех моделей имеет разрешение 13 Мп. С ней удобно делать качественные фотографии в поездках, снимки документов, а также записывать видео. Фронтальная камера на 5 Мп пригодится для общения по видеосвязи.В новинках установлен модуль Wi-Fi с поддержкой современных стандартов беспроводной связи 802.11 a/b/g/n/ac. С помощью Bluetooth версии 5.0 можно подсоединить к планшету наушники и другие устройства. Кроме того, на корпусе имеется аудиовход 3,5 мм, а также два стереодинамика. Девайсы оборудованы слотом для двух SIM-карт формата Nano-SIM. Это позволит подключаться к интернету где угодно и всегда оставаться на связи. Гаджеты поддерживают технологии GPS и ГЛОНАСС.За стабильную автономную работу каждой модели отвечает емкий аккумулятор на 7000 мАч. Есть функция быстрой зарядки, для этого предусмотрен разъем USB Type-C.Все планшеты выполнены в надежном металлическом корпусе и имеют достаточно компактные размеры: 24,8 x 15,7 x 8 см. Вес устройства составляет 472 г. Для удобства в комплекте идет чехол, который дополнительно защитит гаджет от повреждений.