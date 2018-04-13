Смартфоны DIGMA HIT Q401 3G и Q500 3G

13 апреля 2018, 14:45

DIGMА, ведущий производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, пополнила бюджетную линейку смартфонов HIT моделями Q401 3G и Q500 3G.



В моделях HIT Q401 3G и Q500 3G используется 4-ядерный процессор, а объём оперативной и встроенной памяти составляет 1 и 8 Гб соответственно. Новинки работают под управлением операционной системы Android версии 7.0. Экраны с хорошей цветопередачей и четким изображением.

Устройства оснащены разделенными слотами для SIM-карт и карты microSD, которая позволит расширить хранилище до 32 Гб. У всей линейки HIT камеры начального уровня – со вспышкой.В новинках присутствуют Wi-Fi, Bluetooth версии 2.1, GPS и FM-радио. Время автономной работы устройств около суток.Смартфоны поставляются в slim упаковке и без зарядного устройства. Минимальная комплектация и недорогая логистика позволяет держать низкую цену для потребителя.HIT Q401 3G и Q500 3G выпускаются в нескольких цветовых решениях - чёрном, сером, красном и золотом цветах.