DIGMA анонсирует компактную электронную книгу X600 с WI-FI

11 мая 2018, 10:15

DIGMА пополнила линейку электронных книг, выпустив модель DIGMА X600. Новинка оснащена компактным корпусом, отличным сенсорным экраном со встроенной подсветкой и WI-FI.

Электронная книга DIGMА X600 сочетает в себе ключевые функции, необходимые для комфортного чтения. Данная модель обладает сенсорным экраном 6", созданным на основе технологии электронных чернил. Разрешение экрана составляет 1024x758, поддерживаются различные форматы: TXT, PDF, EPUB, HTML, RTF, MOBI, FB2 и форматы изображений: JPG, BMP, PNG, GIF.Новинка DIGMА X600 обладает мощным процессором. Система работает на базе Android. Книга имеет аккумулятор емкостью 1500 мАч, позволяющий пользоваться устройством около месяца без подзарядки.Важной отличительной особенностью новинки от предыдущих моделей электронных книг DIGMA является наличие WI-FI, а также компактный размер и встроенная подсветка с плавной регулировкой.У электронной книги DIGMА X600 – компактный размер, при этом большой и удобный экран. Размеры устройства: 152.5x112x7.5 мм и вес всего 170 г. Встроенная память составляет 8 Гб.Комплектация книги включает книгу, USB-кабель, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.Технические характеристики DIGMА X600Сенсорный E-ink дисплей 6", 16 градаций серогоРазрешение: 1024x758 точекПроцессор: 1 ГГцРусифицированное менюИнтерфейс: USB 2.0Встроенная память: 8 ГбWi-fi: 802.11b/n/gВстроенный литий-ионный аккумулятор, емкость 1 500 мАчПоддерживаемые форматы: TXT / PDF / EPUB / HTML / RTF / MOBI / FB2Форматы изображений: JPG / BMP / PNG / GIFРазмеры: 152.5x112x7.5 ммВес: 170 гКОМПЛЕКТАЦИЯ:Электронная книга х600USB-кабельРуководство пользователя на русском языкеГарантийный талон