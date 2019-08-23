Новые электронные книги DIGMA

23 августа 2019, 12:15

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, запустил продажи новых версий электронных книг: R656, E656, R68B, E68B, R63W и E63W.

Большинство представленных новинок получило улучшения: защитные обложки и фронтальную подсветку экрана.



Слышали выражение: что-то модно, а что-то вечно? Наверное, многие согласятся — чтение книг по-прежнему является занятием исключительно полезным, несмотря на факт, что регулярно читают далеко не все люди. DIGMA старается поддерживать тех, кто с книгами на «ты». Недавно свет увидели новинки: модели R656, E656, R68B, E68B, R63W и E63W.



Равно как и отлично зарекомендовавшие себя предыдущие модели, новые «читалки» от DIGMA получили в свой арсенал все функции, нужные искушённому читателю в наши дни.



Каждая модель снабжена шестидюймовым экраном на основе технологии E-ink Carta с разрешением 600х800. Дисплеи, созданные по такому «бумагоподобному» принципу, отличаются рядом хороших характеристик, однако требуют достаточно бережного обращения. В DIGMA учли и это, поэтому все перечисленные модели с литерой «R», кроме r63W, стали производиться с защитной обложкой — это значительно продляет срок службы новинок.



Помимо обложек, модели R656, R68B и R63W теперь могут похвастаться и встроенной подсветкой экрана. Привыкли читать 5-10 страниц в постели перед сном? Не отказывайтесь от любимых полезных привычек! Модели E656, E68B, и E63W отличаются только отсутствием подсветки дисплея.



Наконец, о главном — форматах, которые новые электронные книги от DIGMA поддерживают. Список, как и положено, широкий: txt, pdf, epub, djvu, html, rtf, htm, chm, zip, mobi, doc, fb2, pdb. Кроме того, «книжки» умеют распознавать и графические файлы с популярными расширениями: jpg, bmp, png, gif.



Все представленные новинки имеют собственную встроенную память с объёмом 4 Гб, которую можно расширить с помощью карт microSDHC ёмкостью до 32 ГБ.



За питание у R656, E656, R68B, E68B, R63W и E63W отвечает Li-Pol аккумулятор ёмкостью 1500 мАч. Этого объёма должно хватить в среднем на 3-4 недели пользования устройством.



Комплектация устройств включает: книгу, USB-кабель, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



Технические характеристики представленных устройств



r63W



E-ink дисплей 6", панель Carta, 16 градаций серого

Разрешение: 800 х 600 точек

Подсветка экрана

Процессор 600 МГц

Русифицированное меню

Интерфейс: USB 2.0

Встроенная память 4 ГБ

Слот для карт памяти Micro SDHC до 32 ГБ

Встроенный литий-полимерный аккумулятор, емкость 1500 мАч

Поддерживаемые форматы: TXT / PDF / EPUB / DJVU / HTML / RTF / HTM / CHM / ZIP / MOBI / DOC / FB2 / FDB

Форматы изображений: JPG / BMP / PNG / GIF

Размеры: 116 х 163.6 х 8.4 мм

Вес: 160 г



КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Электронная книга r63W

USB-кабель

Руководство пользователя

Гарантийный талон





e63W



E-ink дисплей 6", панель Carta, 16 градаций серого

Разрешение: 800 х 600 точек

Процессор 600 МГц

Русифицированное меню

Интерфейс: USB 2.0

Встроенная память 4 ГБ

Слот для карт памяти Micro SDHC до 32 ГБ

Встроенный литий-полимерный аккумулятор, емкость 1500 мАч

Поддерживаемые форматы: TXT / PDF / EPUB / DJVU / HTML / RTF / HTM / CHM / ZIP / MOBI / DOC / FB2 / FDB

Форматы изображений: JPG / BMP / PNG / GIF

Размеры: 116 х 163.6 х 8.4 мм

Вес: 160 г



КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Электронная книга e63W

USB-кабель

Руководство пользователя

Гарантийный талон





r68B



E-ink дисплей 6", панель Carta, 16 градаций серого

Разрешение: 800 х 600 точек

Подсветка экрана

Процессор 600 МГц

Русифицированное меню

Интерфейс: USB 2.0

Встроенная память 4 ГБ

Слот для карт памяти Micro SDHC до 32 ГБ

Встроенный литий-полимерный аккумулятор, емкость 1500 мАч

Поддерживаемые форматы: TXT / PDF / EPUB / DJVU / HTML / RTF / HTM / CHM / ZIP / MOBI / DOC / FB2 / FDB

Форматы изображений: JPG / BMP / PNG / GIF

Размеры: 118 х 165 х 12 мм

Вес: 188 г