Цифровые фоторамки DIGMA PF-902 и PF-922

13 сентября 2018, 11:45

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, выпускает новинки DIGMA PF-902 и DIGMA PF-922 в линейке цифровых фоторамок.

Обе цифровые фоторамки DIGMA PF-902 и DIGMA PF-922 имеют TFT экраны диагональю в 9” с соотношением сторон 16:9. Фоторамки обладают возможностью установки на стене. Устройства имеют интерфейс на русском языке.Загружать файлы можно благодаря картам памяти формата SD или внешней USB-флеш памяти через порт USB 2.0.Модель DIGMA PF-902 отличается разрешением 800х480 пикселей и плотностью в 104 PPI. Яркость экрана составляет от 250 до 300 кд/м², контрастность 200-300:1.DIGMA PF-902 умеет работать в роли календаря или часов, а также отображать изображения и фотографии в режиме слайд-шоу. Поддерживаются форматы JPEG и BMP.Фоторамка DIGMA PF-922 имеет более высокое разрешение 1024х600 пикселей с плотностью пикселей 132 PPI. Яркость экрана составляет от 250 до 300 кд/м², контрастность 200-300:1.DIGMA PF-922 содержит более широкий функционал, чем модель PF-902: поддержка воспроизведения видео и аудио, в том числе формата MP3. Режим Background Music позволяет включить слайд-шоу, одновременно с музыкой.Модель PF-922 поставляется вместе с пультом дистанционного управления, что облегчает управление аудио и видео функциями. В эту модель можно подключить внешние колонки или наушники через аудио-порт 3.5 mm.В комплектацию входят: цифровая фоторамка, краткое руководство пользователя, гарантийный талон, адаптер питания, подставка-ножка и пульт дистанционного управления (для модели PF-922).