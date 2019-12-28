Цифровые фоторамки DIGMA

28 декабря 2019, 12:45

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, анонсировал выход двух новинок — фоторамок PF-843 и PF-1043.

Педставленные устройства отличаются простотой использования и замечательно дополнят любой интерьер.



DIGMA обновил свой модельный ряд двумя фоторамками: PF-843 и PF-1043. Равно как и в предыдущих версиях, функционал устройств достаточно широк и не ограничивается лишь одной демонстрацией цифровых снимков.



Основная цель представленных новинок – радовать нас приятными и милыми сердцу воспоминаниями. Обе модели фоторамок можно с лёгкостью вписать в любой интерьер и расположить в полном соответствии с вашим вкусом и задумкой: на задней стенке устройств выполнены специальные пазы для крепления на стену. Дополнительно к этому в комплект поставки входит подставка-ножка, если вы захотите поставить фоторамку на стол или полку.



Пожалуй, главное для фоторамок – это дисплей. В отличии от множества сегодняшних моделей, новинки от DIGMA имеют узкие рамки, что делает их значительно компактнее. Как PF-843, так и PF-1043 получила яркий и сочный IPS-экран, точно передающий все детали и оттенки выводимых на него снимков.



Соотношение сторон у PF-843 составляет 4:3, а у PF-1043 чуть больше – 10.1", с соотношением 16:10. Оба формата являются универсальными. Кроме того, представленные модели отличаются большим углом обзора – наслаждайтесь любимыми фото и видео в обновлённом формате!



Пару слов о разрешении, контрастности и яркости. Здесь новинки практически идентичны, незначительное отличие есть в разрешении экранов: 1024х768 у PF-843 против 1280х800 у модели PF-1043. Яркости и контрастности досталось поровну – 200 кд/м?, контрастность – 300:1.



О функциях новинок: да, фоторамки от DIGMA могут многое. К примеру, ваши цифровые фотографии можно не просто смотреть, но и сопроводить фоновой музыкой и всевозможными эффектами переходов, разной скоростью, масштабом, и так далее. Наконец, можно просто слушать музыку, а также просматривать видео (при желании и фильмы) в большинстве существующих в природе форматов.



Изображения и прочие файлы, которые вы планируете использовать, можно хранить на картах памяти SD, SDHC и MMC. Для удалённого управления есть пульт дистанционного управления, поддерживающий работу на расстоянии около 5-6 метров. Для пульта на задней стенке устройств продуман специальный кармашек для хранения – это очень удобно, чтобы он не затерялся среди домашней мелочёвки и пультов от прочих устройств. Новинки представлены в чёрном и белом цветах на выбор.



В комплектацию входят: цифровая фоторамка, адаптер питания, подставка-ножка, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон.



Технические характеристики PF-843



Экран: 8" | IPS | 4:3

Разрешение: 1024 х 768 пикс

Яркость: 200 кд/м?

Контрастность: 300:1

Функции: Изображения/ Видео/ Музыка/ Календарь/ Часы

Поддерживаемые форматы изображений: JPEG/ JPG/ GIF/ PNG/ BMP

Поддерживаемые форматы музыки: MP3/ WMA/ OGG/ ADPCM-WAV/ PCM-WAV/ ACC

Поддерживаемые форматы видео: AVI/ MOV/ MP4/ 3GP/ MPG/ VOB/ DAT/ WMV/ ASF

Поддерживаемые форматы карт-памяти: SD/ SDHC/ MMC

Доступные режимы просмотра изображений: Слайд-шоу/ Предварительный просмотр/ Масштабирование/ Функция поворота

Поддержка просмотра изображений в режиме эскизов

Настройка скорости слайд-шоу

Поддержка слайд-шоу с фоновой музыкой

Возможность воспроизведения изображений в произвольном порядке

Настройка яркости, контраста и насыщенности

Настройка времени включения/ выключения

Возможность удаления файлов с карты-памяти

Возможность размещения цифровой фоторамки на стене

Интерфейс подключения: USB 2.0

Язык: Русский/ Английский

Материал: Пластик

Размер: 192.9 х 162.4 х 24 мм

Вес цифровой фоторамки: 320 г

Вес комплекта: 500 г





КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Цифровая фоторамка PF-843

Адаптер питания

Подставка-ножка

Пульт ДУ

Руководство пользователя

Гарантийный талон