16 апреля 2019, 11:15

Smartline E1m - новые смарт-очки DIGMA

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, недавно объявил о запуске новой категории товаров – носимой электроники.

В свою очередь в этой линейке продукции стартовала продажа смарт-часов DIGMA Smartline E1m.

Новинка исполнена в классическом форм-факторе наручных часов и представлена в стильном матовом чёрном цвете с отдельными хромированными элементами.

Смарт-часы DIGMA Smartline E1m работают под управлением процессора nRF51822. Этот чип отличают хорошие характеристики энергопотребления, позволяющие добиться максимальной экономии энергии в режимах активной работы и ожидания.

Умные часы выводят на циферблат день недели и текущее время. Так же доступны дата, секундомер и будильник. При переключении отображаются индикаторы соответствующих функций: шагомера, счётчика расхода калорий и пройденной дистанции.

Дополнительно, помимо уже перечисленного функционала, «умные» часы DIGMA Smartline E1m умеют уведомлять владельца о входящих звонках и сообщениях, а также удалённо управлять камерой подключенного к ним смартфона.

Совместимые с устройствами на базе операционных систем iOS и Android, «умные» часы DIGMA Smartline E1m оснащены 1.1” LCD-дисплеем, предусмотрительно усилены защитой от пыли и брызг. Питание DIGMA Smartline E1m осуществляется от стандартной литиевой батареи CR2032, которой хватает до 8 месяцев работы часов в зависимости от режима использования.

В комплектацию входят: смарт-часы DIGMA Smartline E1m, руководство пользователя и гарантийный талон.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

    Экран: LCD | 1.1"
    Процессор: NRF51822
    Батарея: Lithium | CR2032
    Поддержка Bluetooth 4.0
    Время работы: до 8 месяцев*
    Защита от пыли и брызг
    Шагомер
    Другие функции: календарь, будильник, секундомер, счетчик калорий, удаленное управление камерой, напоминание о сообщениях
    Совместимость: IOS 8.0+ и Android 4.4+
    Размер устройства: 45.5 x 45.5x 13 мм
    Вес: 82 г | 120 г (комплект)


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

    Смарт-часы Smartline E1m
    Руководство пользователя
    Гарантийный талон
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