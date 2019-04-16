Smartline E1m - новые смарт-очки DIGMA

16 апреля 2019, 11:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, недавно объявил о запуске новой категории товаров – носимой электроники.

В свою очередь в этой линейке продукции стартовала продажа смарт-часов DIGMA Smartline E1m.

Новинка исполнена в классическом форм-факторе наручных часов и представлена в стильном матовом чёрном цвете с отдельными хромированными элементами.Смарт-часы DIGMA Smartline E1m работают под управлением процессора nRF51822. Этот чип отличают хорошие характеристики энергопотребления, позволяющие добиться максимальной экономии энергии в режимах активной работы и ожидания.Умные часы выводят на циферблат день недели и текущее время. Так же доступны дата, секундомер и будильник. При переключении отображаются индикаторы соответствующих функций: шагомера, счётчика расхода калорий и пройденной дистанции.Дополнительно, помимо уже перечисленного функционала, «умные» часы DIGMA Smartline E1m умеют уведомлять владельца о входящих звонках и сообщениях, а также удалённо управлять камерой подключенного к ним смартфона.Совместимые с устройствами на базе операционных систем iOS и Android, «умные» часы DIGMA Smartline E1m оснащены 1.1” LCD-дисплеем, предусмотрительно усилены защитой от пыли и брызг. Питание DIGMA Smartline E1m осуществляется от стандартной литиевой батареи CR2032, которой хватает до 8 месяцев работы часов в зависимости от режима использования.В комплектацию входят: смарт-часы DIGMA Smartline E1m, руководство пользователя и гарантийный талон.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Экран: LCD | 1.1"Процессор: NRF51822Батарея: Lithium | CR2032Поддержка Bluetooth 4.0Время работы: до 8 месяцев*Защита от пыли и брызгШагомерДругие функции: календарь, будильник, секундомер, счетчик калорий, удаленное управление камерой, напоминание о сообщенияхСовместимость: IOS 8.0+ и Android 4.4+Размер устройства: 45.5 x 45.5x 13 ммВес: 82 г | 120 г (комплект)КОМПЛЕКТАЦИЯ:Смарт-часы Smartline E1mРуководство пользователяГарантийный талон