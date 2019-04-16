Smartline E1m - новые смарт-очки DIGMA

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, недавно объявил о запуске новой категории товаров – носимой электроники.
В свою очередь в этой линейке продукции стартовала продажа смарт-часов DIGMA Smartline E1m.
Новинка исполнена в классическом форм-факторе наручных часов и представлена в стильном матовом чёрном цвете с отдельными хромированными элементами.
Смарт-часы DIGMA Smartline E1m работают под управлением процессора nRF51822. Этот чип отличают хорошие характеристики энергопотребления, позволяющие добиться максимальной экономии энергии в режимах активной работы и ожидания.
Умные часы выводят на циферблат день недели и текущее время. Так же доступны дата, секундомер и будильник. При переключении отображаются индикаторы соответствующих функций: шагомера, счётчика расхода калорий и пройденной дистанции.
Дополнительно, помимо уже перечисленного функционала, «умные» часы DIGMA Smartline E1m умеют уведомлять владельца о входящих звонках и сообщениях, а также удалённо управлять камерой подключенного к ним смартфона.
Совместимые с устройствами на базе операционных систем iOS и Android, «умные» часы DIGMA Smartline E1m оснащены 1.1” LCD-дисплеем, предусмотрительно усилены защитой от пыли и брызг. Питание DIGMA Smartline E1m осуществляется от стандартной литиевой батареи CR2032, которой хватает до 8 месяцев работы часов в зависимости от режима использования.
В комплектацию входят: смарт-часы DIGMA Smartline E1m, руководство пользователя и гарантийный талон.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Экран: LCD | 1.1"
Процессор: NRF51822
Батарея: Lithium | CR2032
Поддержка Bluetooth 4.0
Время работы: до 8 месяцев*
Защита от пыли и брызг
Шагомер
Другие функции: календарь, будильник, секундомер, счетчик калорий, удаленное управление камерой, напоминание о сообщениях
Совместимость: IOS 8.0+ и Android 4.4+
Размер устройства: 45.5 x 45.5x 13 мм
Вес: 82 г | 120 г (комплект)
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Смарт-часы Smartline E1m
Руководство пользователя
Гарантийный талон