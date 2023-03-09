Бренд Digma выходит на рынок велосипедов

9 марта 2023, 15:15

Бренд DIGMA, международный производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, расширяет ассортимент товаров для передвижения по городу и объявляет о старте продаж велосипедов.

В новую линейку вошли горные велосипеды для подростков и взрослых, а также городские модели, включая велосипед со складной рамой.

Digma давно выпускает не только смартфоны, компьютеры и другую электронику, но и экологичные средства передвижения: городские самокаты, электробайки и гироскутеры. Бренд продолжает развивать это направление, и поэтому выводит на рынок коллекцию велосипедов. В преддверии нового сезона Digma расширяет возможности всех любителей велоспорта, чтобы сделать жизнь людей лучше и интереснее.Маунтинбайки отлично подойдут для активной езды и велопутешествий по холмистым плоскогорьям, полевым и лесным дорогам, а также любой пересеченной местности. На таком велосипеде можно кататься летом и зимой. Он не подведет даже в сложных погодных условиях. Благодаря прочной конструкции получится просто и быстро преодолевать неровные дороги, кочки, каменистые участки, а надежные дисковые тормоза остановят велосипед даже на крутом спуске. Маунтинбайки часто используются и в городе. На них удобно переезжать через бордюры, трамвайные пути и другие препятствия. Наличие достаточного количества скоростных режимов у этих моделей позволит легко разгоняться и хорошо сохранять набранный темп.Городские велосипеды предназначены для спокойных прогулок по паркам, поездок по асфальтированным улицам и передвижения не небольшие расстояния. Сити-байк создан для комфортного времяпрепровождения, отдыха и наслаждения дорогой. Городские модели оснащаются практичным багажником, чтобы перевозить, например, сумки или рюкзаки.Складные велосипеды пригодятся тем, кто ценит мобильность при езде по городу. Такие байки легко складываются и удобно транспортируются, что важно, если предстоит поездка в автобусе или на метро. Отличительная черта складных моделей – компактность. Они не занимают много места при хранении в квартире, их можно перевозить в багажнике или даже салоне автомобиля.Новинки от Digma помогут оставаться в хорошей спортивной форме, проводить свободное время с пользой и получать удовольствие от поездок по разнообразным ландшафтам – от города до лесных троп, грунтовых дорог и крутых косогоров.