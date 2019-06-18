Мощные электробайки DIGMA P12-4 и DIGMA Z14-8LG

18 июня 2019, 10:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, объявил о старте продаж двух новых моделей продуктов своей «транспортной» линейки: электробайков DIGMA P12-4 и DIGMA Z14-8LG.

DIGMA активно развивает направление своей линейки электротранспорта. И это отличная новость, ведь данный способ передвижения в условиях городского пространства становится всё более популярным.



На этот раз производитель шагнул на следующую эволюционную ступень: перед нами две абсолютно новые модели электробайков — с одной стороны, это те же, привычные нам велосипеды. С другой, это уже более технически сложные устройства, претендующие на роль полноценного городского транспорта.



Как DIGMA P12-4, так и DIGMA Z14-8LG имеет лёгкую алюминиевую раму, удобную складную конструкцию, а также переднюю и заднюю фары для «покатушек» после заката. Но самое главное — это электробайки, а значит, в придачу к своей собственной, мускульной силе, которая и приводит их в движение, вы получаете дополнительный, электрический «наддув».



Начнём с различий представленных новинок: их не так уж много, поэтому мы сразу перечислим их. Условно назовём P12-4 «младшей», а Z14-8LG — «старшей» моделью. Пожалуй, первое, на что можно обратить внимание при первом знакомстве с ними, это разные диаметры колёс. У P12-4 они двенадцати, а у Z14-8LG четырнадцатидюймовые. Для типично городских байков это вполне себе универсальный размер и, учитывая, что их конструкция складная, передвигаться с ними в общественном транспорте не составит особых проблем.



Второе принципиальное различие новых электробайков от DIGMA касается двигателей, которыми производитель оснастил их. Разница в их мощности не так уж и существенна: P12-4 получил 250-ваттный моторчик; у Z14-8LG он чуть сильнее — 300 Ватт. Максимальный угол подъёма байков равен 5° для «младшей» и 10° для «старшей» модели.



Наверное, справедливым будет сейчас упомянуть и разницу в ёмкости литий-ионных батарей, питающих устройства: 4000 мАч у P12-4 против целых 7500 мАч у модели Z14-8LG. Кажется, это отличие является наиболее принципиальным, так как влияет непосредственно на запас хода представленных транспортных средств — «младший» электробайк, P12-4, способен преодолеть расстояние в 15, в то время как его «старший брат» аж целых 35 километров. Время полной зарядки аккумуляторных батарей у представленных моделей устройств составляет от 3 до 6 часов.



Пару слов о скорости передвижения. Максимальная скорость байков DIGMA P12-4 и Z14-8LG составляет 25 км/ч. Для модели P12-4 производитель предусмотрел искусственное ограничение скорости до 20 км/ч.



Обе модели электробайков оснащены функцией круиз-контроля. Таким образом, вам не придётся постоянно выкручивать ручку акселерометра, чтобы поддерживать нужную скорость. Новинки от DIGMA укомплектованы надёжными передними и задними дисковыми тормозами.



Разумеется, для обеих представленных моделей существуют рекомендуемые ограничения по весу наездников: минимальная и максимальная нагрузки для P12-4 и Z14-8LG составляют 15 и 100 килограмм.



Взглянем на рулевые рейки наших сегодняшних новинок. Помимо уже упомянутой ручки акселератора и кнопки активации круиз-контроля, на рейку вынесены кнопки включения/выключения питания байка, переключатели света передней и задней фар, рычаги переднего и заднего тормоза и звонок для подачи сигнала остальным участникам дорожного движения.



В заключении скажем: электробайки P12-4 и Z14-8LG прекрасно подойдут как для рекреационных целей — катания по району или местному парку, так и для ежедневных поездок до офиса и обратно.



В комплект поставки моделей P12-4 и Z14-8LG входит электробайк, адаптер питания, ключ разблокировки замка батареи (только у модели Z14-8LG), руководство пользователя и гарантийный талон.