Вентилятор Arctic P12 PWM PST может останавливаться при небольшой нагрузке

9 апреля 2021, 10:45

Компания Arctic анонсировала корпусные вентиляторы P12 PWM PST RGB и P12 PWM PST A-RGB диаметром 120 мм: новинки уже доступны для заказа по цене соответственно 12 и 13 евро.

Устройства оснащены подсветкой на основе 12 светодиодов. При этом версия P12 PWM PST A-RGB получила адресуемую систему, совместимую с технологиями ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync.



Скорость вращения управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ), достигая 2000 оборотов в минуту. Формируется поток воздуха объёмом до 82,91 кубометра в час, а статическое давление составляет до 1,85 мм водяного столба.



В конструкции применяется надёжный гидродинамический подшипник. При небольшой нагрузке на компьютер вентиляторы полностью останавливаются (режим 0dB Mode), благодаря чему уровень шума от них падает до нуля.



Размеры составляют 120 × 120 × 25 мм, вес — 131 г. Рамка выполнена в чёрном цвете, а пятилопастная крыльчатка — в белом. Модель P12 PWM PST A-RGB доступна в комплекте из трёх штук.

(С) 3dnews.