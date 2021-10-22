Razer представила свои первые СЖО, вентиляторы и блоки питания для игровых ПК

22 октября 2021, 12:15

Сегодня Razer расширила своё портфолио комплектующих для ПК, выпустив систему жидкостного охлаждения, корпусные вентиляторы, а также блок питания с рейтингом 80 Plus Platinum.

Все устройства оснащены настраиваемой RGB-подсветкой, что и следовало ожидать от продукции Razer.

Razer Hanbo представляет собой универсальную систему жидкостного охлаждения, созданную в партнёрстве с одним из крупнейших производителей СЖО компанией Asetek. По словам Razer, система Hanbo разработана для отвода максимального количества тепла и бесшумной работы. Razer сообщила, что новинка будет доступна в версиях с 240- и 360-мм радиаторами, однако не раскрыла их стоимость. Устройство выйдет на рынок в ноябре.



Вентиляторы Kunai продолжают модельный ряд продуктов Razer для охлаждения настольных ПК. В них используются гидродинамические подшипники, обеспечивающие долговечность и бесшумную работу. Kunai будут доступны в размерах 120 и 140 мм. Передняя и задняя части 120-мм вентилятора будут украшены RGB-кольцами из 18 адресуемых светодиодов. 140-мм модель получит по 22 светодиода в каждом из колец. Вентиляторами Kunai можно будет управлять с помощью ПО Razer Synapse, которое позволяет разгонять 120-мм вентилятор до 2200 об/мин, а 140-мм — до 1600 об/мин. Razer заявляет, что её новые вентиляторы обеспечивают на 70 % более высокое статическое давление, чем конкурирующие продукты. Но какие именно — не уточняется.



Razer также выпустила контроллер вентиляторов с широтно-импульсным модулятором (ШИМ). Он поддерживает подключение до восьми Kunai и полностью интегрируется с Synapse. Razer дополнила корпус контроллера магнитом, чтобы его можно было легко закрепить на любом стальном корпусе ПК. Стоимость контроллера составляет $49,99. Цены на вентиляторы Kunai стартуют с $44,99. Обе новинки доступны для заказа с сегодняшнего дня.

Ещё одной новинкой от Razer стал блок питания Katana с рейтингом 80 Plus Platinum. Этот блок питания ATX является полностью модульным и дополнен вентилятором с традиционной для Razer RGB-подсветкой, полностью совместимой с Razer Chroma. Устройство доступно в версиях с мощностью от 750 до 1200 Вт. Для пользователей, которые требуют от своей системы экстремальной производительности доступна версия блока питания класса 80 Plus Titanium мощностью 1600 Вт. Razer заявляет, что использует для своих блоков питания только лучшие комплектующие, включая японские конденсаторы, способные функционировать при температуре до 105 градусов Цельсия. Razer ещё не объявила цены на блоки питания, но сообщила, что они выйдут на рынок в начале 2022 года.

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