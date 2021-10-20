Arctic представила СЖО Liquid Freezer II с RGB и радиаторами на 280 или 420 мм

20 октября 2021, 11:15

Компания Arctic анонсировала системы жидкостного охлаждения (СЖО) класса «всё в одном» Liquid Freezer II 280 и Liquid Freezer 420 в модификациях RGB и A-RGB.



Устройства оснащены радиатором типоразмера соответственно 280 и 420 мм. В первом случае для обдува применяются два вентилятора диаметром 140 мм, во втором — три. Их конструкция предусматривает наличие гидродинамического подшипника.

Скорость вращения вентиляторов регулируется методом широтно-​импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 200 до 1900 оборотов в минуту. Формируется поток воздуха объёмом до 117 кубометров в час, а статическое давление достигает 2,0 мм водяного столба.



В состав систем входит помпа с небольшим вентилятором. Длина соединительных патрубков составляет 450 мм. Решения совместимы с процессорами AMD в исполнении AM4, а также с чипами Intel в исполнении LGA 1200, 115X, 2011-3, 2066.

Версии серии RGB оснащены обычной многоцветной подсветкой, семейства A-RGB — адресуемой подсветкой. Во втором случае возможно управление через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync или MSI Mystic Light Sync.





На новинки предоставляется шестилетняя гарантия. Цена версий с радиатором формата 280 мм составляет 100 евро, формата 420 мм — 143 евро.

(С) 3dnews.