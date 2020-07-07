AORUS LIQUID COOLER обеспечивает возможность всем ядрам Intel Core i9 10900K

7 июля 2020, 11:15

GIGABYTE TECHNOLOGY объявляет о том, что все модели систем жидкостного охлаждения AORUS LIQUID COOLER совместимы с процессором Intel Core i9 10900K, обеспечивают функционирование всех ядер на частоте 5,2 ГГц и успешно выдерживают долговременное стресс-тестирование в рамках сценария Prime95 с максимальной нагрузкой.

Это факт лишний раз доказывает превосходное качество и высокие эксплуатационные характеристики продуктов AORUS LIQUID COOLER, которые предоставляют в распоряжение энтузиастов необходимый инструментарий для успешного разгона Intel Z490-платформ на базе процессора Intel Core i9 10900K, а также возможность приобрести неоценимый опыт тонкой настройки системы в режиме Overclocking.



"Системы жидкостного охлаждения AORUS LIQUID COOLER получили признание пользователей практически сразу после анонса. Успешное тестирование 360-модели AORUS с процессором AMD Ryzen Threadripper 3990X, а теперь и стресс-тест при максимальной нагрузке в условиях разгона всех ядер процессора Intel Core i9 10900K до частоты 5,2 ГГц, еще раз подтвердили высочайшее качество изделий AORUS LIQUID COOLER и профессионализм инженеров GIGABYTE”, – комментирует событие директор отдела разработки продуктов GIGABYTE г-н Джексон Су (подразделение Channel Solutions). "Положительные результаты тестирования в одном из самых требовательных тестов под нагрузкой свидетельствуют о том, что ресурсов наших продуктов более чем достаточно для их применения в составе самых высокопроизводительных на сегодня систем. Наряду с впечатляющими эксплуатационными характеристиками, исключительной надежностью и большим запасом прочности, в активе моделей AORUS LIQUID COOLER фирменный ЖК-дисплей и уникальная RGB-подсветка, которая может синхронно работать с другими периферийными устройствами в составе единой уникальной экосистемы AORUS”.



В настоящее время многоядерные процессоры – норма для высокопроизводительных платформ, однако, функционирование ЦП на высокой частоте нередко приводит к тому, что ключевым компонентам приходится работать в условиях повышенной температуры, что может негативным образом сказаться на производительности системы. Системы жидкостного охлаждения AORUS LIQUID COOLER разработаны специально для оперативного отвода тепла при взаимодействии с процессорами нового поколения. Благодаря помпе компании Asetek (разработка 6 поколения) и фирменным вентиляторам AORUS с особым профилем крыльчатки, система обеспечивают эффективное охлаждение ЦП на фоне минимального уровня шума, процессоры работают безотказно даже на максимальной частоте при высоком уровне загрузки.



В качестве примера рассмотрим систему на базе процессора Intel Core i9 10900K (10 ядер, 20 потоков), которая тестируется с помощью программного пакета Prime95 в условиях повышенной нагрузки на все ядра (тактовая частота 5,2 ГГц, расчетная тепловая мощность более 320 Вт). В этом случае для безотказной работы ЦП необходимо организовать эффективный отвода тепла. Сбалансированность характеристик AORUS LIQUID COOLER, в частности оптимальные габариты блока радиатора и вентиляторов, а также предусмотренная возможность настройки скорости вращения крыльчаток, позволяют системам жидкостного охлаждения AORUS успешно рассеивать тепло, поддерживая кондиции многоядерных ЦП в режиме разгона до частоты 5,2 ГГц на должном уровне. Успешно выдержавшие жесткие испытания в заводских условиях, продукты GIGABYTE гарантируют стабильное и эффективное теплорассеивание в подавляющем большинстве случаев. В моделях AORUS LIQUID COOLER применяются вентиляторы с двумя подшипниками качения, которые отличает высокий КПД и долговечность, наработка на отказ таких вентиляторов вдвое превышает срок службы вентиляторов с подшипниками скольжения. Уникальный профиль лопастей помогает значительно снизить уровень шума, вызванный повышением скорости вращения вентиляторов, и обеспечить оптимальный баланс между ключевыми параметрами – эффективность охлаждения и шумовая составляющая.



Системы жидкостного охлаждения AORUS LIQUID COOLER оснащены помпой в корпусе из текстурированного алюминия и стильным ЖК-дисплеем. Для визуального отображения информации на дисплее предусмотрены четыре заводских режима, в частности, режимы Энтузиаст, Функциональный, а также два варианта режима Пользовательский – в режиме текста или в режиме изображения (отображается выбранная пользователем текстовая или графическая информацию, соответственно). Выбрав в составе фирменного ПО опцию Display Rotator, пользователи могут скорректировать ориентацию отображаемой на дисплее информации в удобном для наблюдения виде, чтобы беспрепятственно контролировать показания ключевых характеристик системы охлаждения и процессора. Задействовав возможности фирменного приложения RGB Fusion 2.0 можно указать режим работы ЖК-дисплея и организовать подсветку системы охлаждения средствами встроенных цифровых ARGB-светодиодов, выбрав один из многочисленных световых эффектов.