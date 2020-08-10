AORUS ATC800 – оптимальная система охлаждения для процессора Intel Core i9 1090

10 августа 2020, 12:45

GIGABYTE анонсировала систему AORUS ATC800 башенного типа, специально разработанную для охлаждения многоядерных процессоров.Конструктив модели представлен массивом пластин в стеке, шестью тепловыми трубками прямого контакта диаметром 6 мм каждая и двумя вентиляторами с уникальным профилем лопастей крыльчаток (корпус с двумя подшипниками качения). В стресс-тестах Prime 95 система охлаждения продемонстрировала превосходное теплорассеивание, обеспечив уверенный разгон процессора Intel Core i9-10900K до частоты 5,1 ГГц на всех ядрах. Модель AORUS ATC800 оснащена интеллектуальной системой светодиодных индикаторов, с помощью которой пользователи могут отслеживать текущее состояние ключевых компонентов и управлять режимами, влияющими на температуру ЦП / скорость вращения вентиляторов."Наши системы жидкостного охлаждения великолепно справились с охлаждения процессора Intel Core i9 10900K, все ядра которого работали на частоте 5,2 ГГц при выполнении стресс-тестов, и это событие привлекло внимание к продуктам AORUS многих пользователей. Однако, применение таких систем охлаждения в составе ПК предусматривает выполнение ряда условий, что в свою очередь ставит пользователей перед выбором", – комментирует событие г-н Джексон Cу, директор отдела разработки продуктов GIGABYTE (Jackson Hsu, департамент Channel Solutions). "Обновленная система башенного типа AORUS ATC800 благодаря массиву пластин и 6-мм тепловым трубкам прямого контакта, а также высокоэффективному термоинтерфейсу, уникальному профилю лопастей крыльчатки и подшипникам качения, значительно повышающим ресурс работы вентиляторов, обеспечивает своевременное рассеивание тепла требуемого объема. Указанные преимущества определенно будут востребованы не только в процессе изучения разгонного потенциала процессоров (в нашем случае это Intel Core i9-10900K разогнанный в стресс-тесте Prime 95 до частоты 5,1 ГГц на всех ядрах), но и в штатном режиме эксплуатации ЦП, отвечая любым запросам пользователей в части надежности и качества охлаждения процессора. Наглядное отображение информации о текущей температуре и стильный дизайн – еще один веский аргумент в пользу того, чтобы наши потенциальные клиенты становились энтузиастами продукции AORUS”.С помощью композитного монтажного кронштейна AORUS ATC800 можно установить на любую современную платформу Intel и AMD, таким образом, пользователям уже обладающим системой охлаждения AORUS, при переходе на новейшие процессоры, например, Intel Core 10-го поколения, нет необходимости приобретать новую систему для охлаждения ЦП. Конструктив радиатора AORUS ATC800 представлен массивом пластин в стеке, такое решение позволяет значительно увеличить полезную площадь рассеивания тепла. Средствами шести медных тепловых трубок прямого контакта диаметром 6 мм, площадь соприкосновения с ЦП удалось увеличить на 20%, по сравнению с типовыми моделями на базе трех тепловых трубок, КПД рассеивания тепла также возрос. Особый метод контактной сварки пластин в местах соединения с тепловым трубкам не только укрепляет всю конструкцию, но способствует быстрому отводу тепла, радиатор и вентиляторы на двух подшипниках качения быстро и эффективно выполняют свою работу, понижая рабочую температуру процессора до комфортной.Благодаря усовершенствованному дизайну прогрессивная модель AORUS ATC800 легко справляется с охлаждением процессоров,TDP которых составляет 250 Вт и более, в частности, схожую мощность генерирует при разгоне Intel Core i9-10900K до 5,1 ГГц на всех ядрах, выполняя сценарий стресс-теста Prime 95. Системы охлаждения AORUS – это не только отличная стартовая площадка для экспериментов с разгоном, но также наглядная демонстрация прочности конструктива, качества исполнения и высокой эффективности, которой обладают продукты GIGABYTE.Наряду с уверенным и своевременным теплоотводом, в активе AORUS ATC800 оригинальные световые эффекты, которые также выполняют функцию индикации, оповещая о текущей температуре процессора и скорости вращения вентиляторов. Управлять тепловыми режимами и создавать свои профили с целью повысить эффективность охлаждения конкретной системы не составит труда даже для неподготовленных пользователей. В ряде случаев даже не потребуется устанавливать специальное ПО или менять настройки BIOS Setup.