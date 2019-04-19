GIGABYTE представляет комплект Z390 AORUS XTREME WATERFORCE 5G Premium Edition

19 апреля 2019, 12:45

GIGABYTE анонсирует специальную программу продажи ограниченной серии материнских плат Z390 AORUS XTREME WATERFORCE 5G Premium Edition в паре с процессором Intel Core i9-9900K, все ядра которого способны работать на частоте 5,1 ГГц и даже более высокой.

Флагманская продукт GIGABYTE оснащен первоклассной системой охлаждения, которая помогает раскрыть потенциал процессоров Intel Core i9-9900K в полном объеме и при этом выглядит очень эффектно. Процессоры для каждого комплекта отобраны вручную и протестированы в режиме Overclocking применительно к конкретной модели Z390 AORUS XTREME WATERFORCE 5G с целью гарантировать работоспособность системы на частоте 5,1 ГГц для всех ядер ЦП, демонстрируя разгонный потенциал и производительность нового уровня.



Процессоры Intel Core i9-9900K с момента их анонса пользуются неизменным спросом у энтузиастов, которые по достоинству оценили исключительное быстродействие ЦП и его высокий разгонный потенциал, отчасти, этим объясняется наметившийся дефицит указанной модели процессоров Intel® на многих локальных рынках. Для энтузиастов оверклокинга давно не секрет, что разгонный потенциал ЦП зависит от множества различных факторов, например, от характеристик конкретного кристалла, выбранной схемы теплоотвода, наконец, от навыков и практики разгона различного железа самими оверклокерами. В этом контексте рядовой пользователь, решивший приобрести столь мощный процессор, каким является Intel Core i9-9900K, закономерно задается вопросом, – способны ли другие ключевые компоненты платформы обеспечить максимальную производительность ЦП?



Чтобы утвердительно ответить на этот вопрос, компания GIGABYTE в партнерстве с корпорацией Intel анонсирует программу продажи комплектов в составе материнской платы Z390 AORUS XTREME WATERFORCE 5G (установленная на плате эксклюзивная система охлаждения AORUS XTREME WATERFORCE удостоена почетной награды Red Dot Award 2019) и заранее отобранного и протестированного совместно с материнской платой процессора Intel Core i9-9900K. Интенсивный отвод тепла от ключевых компонентов ПК организован средствами оригинального радиатора и высокоэффективной термопасты. Заводские предустановки BIOS Setup выполнены таким образом, чтобы исключить необходимость настраивать параметры вручную, кроме того, они оптимальным образом подходят для OC-режима работы всех ядер процессора на частоте 5,1 ГГц и даже более высокой. Проведенное инженерами GIGABYTE стресс-тестирование материнских плат, которые будут предлагаться в комплекте с ЦП, свидетельствует о том, что эти продукты готовы к полноценной работе и при более высоких нагрузках, по сравнению с типовой конфигурацией. Таким образом, пользователи смогут в полной мере оценить неординарный потенциал платформы, способной функционировать на частоте 5,1 ГГц и выше, демонстрируя превосходную стабильность.



В состав комплекта GIGABYTE Z390 AORUS XTREME WATERFORCE Limited Edition 5G входит материнская плата AORUS XTREME WATERFORCE Z390 на базе чипсета Intel Z390 Express. Спроектированный специально для этой платы моноблок централизованной системы жидкостного охлаждения помогает поддерживать оптимальный температурный режим для процессора, чипсета и VRM-модуля. Модель Z390 AORUS XTREME WATERFORCE располагает эксклюзивной функцией обнаружение утечки хладагента, активирующей встроенные средства защиты в том случае, если будут обнаружены какие-либо следы жидкости на моноблоке, таким образом, пользователи могут быть абсолютно уверены в надежности и долговечности материнской платы. Наряду с функцией интеллектуального контроля температуры, материнская плата также позволяет организовать оригинальную красочную подсветку различных зон с помощью встроенных цифровых светодиодов. Благодаря фирменным технологиям GIGABYTE, плата, разработанная в рамках концепции Ultra Durable, позволит оверклокерам, энтузиастам моддинга и поклонникам компьютерных игр создать по-настоящему уникальный ПК, который будет располагать всеми важнейшими атрибутами современной игровой платформы топ-уровня – максимальная производительность, оптимальное охлаждение, исключительная надежность и продолжительный срок службы.



“Небольшие различия в характеристиках процессоров для настольных систем довольно часто становятся причиной разного поведения ПК при оверклокинге. Планируя приобрести i9-9900K, многие пользователи испытывают сомнение относительно способности процессора полностью раскрыть свой потенциал в режиме Overclocking”, – комментирует событие г-н Джексон Су (Jackson Hsu, директор Департамента разработки продуктов GIGABYTE Channel Solutions). “Чтобы развеять эти сомнения компания GIGABYTE предлагает комплект Z390 AORUS XTREME WATERFORCE 5G Premium Edition. В рамках этого предложения наши инженеры уже протестировали ЦП и выполнили тонкую настройку параметров BIOS Setup применительно к комплекту – процессор класса High-End и материнская плата Z390 AORUS XTREME WATERFORCE. В результате платформа на базе указанных компонентов демонстрирует потрясающую эффективность, способность стабильно работать на частоте 5,1 ГГц и даже более высокой, на фоне вполне комфортного температурного режима. Кроме того, материнская плата сама по себе выглядит весьма эстетично, и способна оправдать самые смелые ожидания пользователей относительно разгона многоядерного ЦП, подтверждая тем самым превосходное качество продуктов GIGABYTE”.



Комплект Z390 AORUS XTREME WATERFORCE 5G Premium Edition Bundle уже поступил в продажу и доступен для заказа на локальных рынках. Компания GIGABYTE в сотрудничестве с корпорацией Intel намеренf и далее выводить на рынок инновационные продукты, которые будут отвечать требованиям самых взыскательных пользователей, позволяя проектировать действительно персональные системы.