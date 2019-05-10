GIGABYTE представляет X470 AORUS GAMING 7 WIFI-50

10 мая 2019, 13:15

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd., ведущий производитель материнских плат, графических 3D-ускорителей и других ключевых компонентов для настольных ПК анонсирует материнскую плату X470 AORUS GAMING 7 WIFI-50 в канун полувекового юбилея компании AMD. Новый продукт GIGABYTE отличает целый ряд эксклюзивных технологий, наглядно иллюстрирующих выдающийся вклад компании AMD в развитие ИТ-индустрии на протяжении последних 50 лет.Основанная в 1969 году в Силиконовой долине, компания AMD стала одной из крупнейших полупроводниковых компаний в мире. В настоящее время AMD являетсявторым по величине мировым поставщиком микропроцессоров на базе x86-архитектуры и одной из немногих полупроводниковых компаний с мировым именем, которая производит как центральные, так и высокопроизводительные графические процессоры. С момента своего основания компания GIGABYTE тесно сотрудничает с AMD, предлагая клиентам новейшие и востребованные технологии. В качестве признания заслуг и в честь юбилея AMD компания GIGABYTE выпускает материнскую плату X470 AORUS GAMING 7 WIFI-50 – яркий пример устойчивых партнерских отношений между двумя лидерами ИТ-индустрии.Подсистема питания материнской платы GIGABYTE X470 AORUS GAMING 7 WIFI-50 спроектирована на базе цифровых компонентов International Rectifier (схема 10 + 2 фазы), способна выдерживать нагрузку до 40 А, обеспечивать требуемую производительность платформы и стабильную работу системы при выполнении приложений, интенсивно использующих ресурсы процессора, в том числе в режиме Overclocking. Фирменная система охлаждения Fins-Array, основу которой составляет радиатор и массив наборных пластин Stacked Fin, соединенных тепловой трубкой Direct Touch, обеспечивает непосредственный контакт с ключевыми компонентами, и позволяет эффективно отводить тепло от силовых элементов PWM-модуля.На тыльной стороне печатной платы модели X470 AORUS GAMING 7 WIFI-50 закреплена защитная металлическая пластина, которая предотвращает деформацию изделия в процессе монтажа и эксплуатации, кроме того, пластина выполняет функцию радиатора, довольно успешно рассеивая тепло. Предустановленный экран секции портов ввода/вывода и металлическая пластина облегчают процедуру установки платы в корпус системного блока, при этом изделие GIGABYTE выглядит очень эстетично и на открытом стенде, и в составе собранного ПК. Интегрированный контроллер USB Type-C, аудиоподсистема в составе кодека Realtek ALC1220VB и ЦАП ESS9118 SABRE, встроенный WiFi-модуль 802.11ac Wave2, а также масса других востребованных функций позволяют позиционировать материнскую плату в качестве идеального выбора для игрового ПК на базе платформы AMD.На материнской плате X470 AORUS GAMING 7 WIFI-50 реализована и хорошо зарекомендовавшая себя фирменная функция RGB Fusion, благодаря которой можно оформить впечатляющую подсветку изделия и ПК в целом. Имиджевую составляющую новинки GIGABYTE органично дополняют светодиодные вставки AORUS Special Edition и AMD 50th Anniversary, подчеркивая значимость события для истинных поклонников бренда AORUS и компании AMD.“С момента основания GIGABYTE мы тесно сотрудничаем с компанией AMD и стремимся совместно продвигать инновационные компьютерные технологии”, – комментирует событие г-н Джексон Су (Jackson Hsu, директор Департамента разработки продуктов GIGABYTE Channel Solutions. “В честь 50-летия компании AMD мы представили совершенно новый продукт – модель X470 AORUS GAMING 7 WIFI-50, которая способная в полном объеме раскрыть потенциал уже представленных на рынке ЦП и процессоров AMD нового поколения. Мы намерены и следующие 50 лет разрабатывать и предлагать нашим клиентам материнские платы GIGABYTE AORUS самого высокого качества, которые будут способны продемонстрировать наилучшую производительность в составе платформ на базе процессоров компании AMD”.