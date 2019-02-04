GIGABYTE представляет внешнюю графическую плату AORUS RTX 2070 Gaming Box

4 февраля 2019, 15:01

GIGABYTE TECHNOLOGY представляет внешнюю графическую плату AORUS RTX 2070 Gaming Box – первое в мире устройство подобного класса, в котором реализована функция трассировки лучей в реальном времени и предусмотрена возможность задействовать ГП для решения задач, связанных с искусственным интеллектом.

Модель AORUS RTX 2070 Gaming Box спроектирована на базе новейшего ГП GeForce RTX 2070 (микроархитектура NVIDIA Turing) подключается к ПК средствами высокоскоростного интерфейса Thunderbolt 3 и позволяет превратить типовой ультрабук в мощный игровой блокнотный ПК, видеоподсистема которого способна выполнять трассировку лучей в реальном времени, а также задействовать возможности искусственного интеллекта.

Основу AORUS RTX 2070 Gaming Box составляет дискретный ускоритель трехмерной графики на баз ГП GeForce RTX 2070 компании NVIDIA и встроенный блок питания мощностью 450 Вт, который обеспечивает работоспособность изделия в составе видеоподсистемы, исключая, таким образом, необходимость приобретения каких-либо дополнительных компонентов. Система охлаждения графического процессора, представленная оригинальным радиатором и особым вентилятором с диаметром крыльчатки 130 мм, обеспечивает надлежащий температурный режим и демонстрирует минимальный уровень шума во время работы. Подключив устройство к ноутбуку средствами скоростного интерфейса Thunderbolt 3 можно получить значительный прирост производительности видеоподсистемы блокнотного ПК за счет невероятно высокой скорости передачи данных (до 40 Гбит/с). Шинный интерфейс Thunderbolt 3 предусматривает возможность оперативного подключения устройств к ПК в рамках концепции plug-and-play без необходимости перезагрузки компьютера. Кроме того, с помощью Gaming Box можно одновременно заряжать подключенный к нему ноутбук (максимальная потребляемая мощность до 100 Вт).По сравнению с другими аналогичными решениями внешняя графическая плата AORUS RTX 2070 Gaming Box довольно компактна, не потребует много места на рабочем столе, и не нарушит привычной обстановки в офисе или дома. Принимая во внимание габариты Gaming Box, изделие GIGABYTE, при необходимости, можно легко носить с собой, аккуратно уложив в специальную сумку, которая входит в комплект поставки. Средствами фирменного приложения RGB Fusion 2.0 можно настроить подсветку корпуса Gaming Box изнутри и синхронизировать режим работы встроенных светодиодов с другими устройствами семейства AORUS.Наряду с основными задачами, для решения которых изначально разрабатывалась внешняя графическая плата, модель AORUS RTX 2070 Gaming Box можно с успехом задействовать в качестве полноценной док-станции и существенно расширить функционал современного ультрабука. Помимо трех портов шинных интерфейсов DisplayPort, HDMI и USB-C / VirtualLink (предусмотрена возможность одновременного подключения до 4 мониторов), изделие AORUS также располагает тремя портами USB 3.0, размещенными на задней панели и предназначенными для подключения периферийных устройств, в том числе внешних накопителей значительной емкости. Кроме того, на Gaming Box реализован дополнительный порт Quick Charge 3.0, подключив к которому персональное мобильное устройство можно выполнить процедуру зарядки его батареи в 4 раза быстрее типового зарядного устройства.