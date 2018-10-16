GIGABYTE анонсирует новые модели графических плат AORUS GeForce RTX 20-серии

16 октября 2018, 15:15

GIGABYTE анонсирует флагманские модели графических плат AORUS GeForce RTX 20-серии на базе архитектуры NVIDIA Turing.

Продуктовую линейку графических плат AORUS компании GIGABYTE пополнили 4 модели – AORUS Geforce RTX 2080 Ti XTREME 11G, AORUS Geforce RTX 2080 Ti 11G, AORUS Geforce RTX 2080 XTREME 8G и AORUS Geforce RTX 2080 8G. Все указанные модели оснащены графическими процессорами топ-уровня, обладают отличным разгонным потенциалом и прошли строгий отбор в рамках программы GIGABYTE GPU Gauntlet. Среди ключевых характеристик анонсированных продуктов AORUS, три защищены патентами – кольцевая RGB-подсветка, стек из трех 100-мм вентиляторов в составе фирменной системы охлаждения WINDFORCE и 7 видеовыходов. Владельцы новинок смогут по достоинству оценить исключительно высокую производительность, визуальные эффекты и приобрести неоценимый опыт в играх.



Закрепляя свои лидирующие позиции в отрасли, AORUS представила кольцевую RGB-подсветку вентиляторов системы охлаждения, преимущества которой можно оценить на примере визуальных эффектов, обусловленных инерционностью зрительного восприятия образов глазом человека. Каждый вентилятор оснащен линейкой светодиодов, средствами которых можно наглядно продемонстрировать вращение крыльчатки и воспроизвести множество сменяющих друг друга визуальных эффектов. Для любого режима подсветки можно подобрать оптимальные, с точки зрения конкретного пользователя, параметры свечения. В настоящее время только AORUS способен предложить такое изобилие потрясающих световых эффектов. Кроме того, AORUS - единственный ведущий бренд, в продуктах которого на регулярной основе успешно внедряются инновационные технологии, обеспечивающие эффективный теплоотвод.

Благодаря особенностям конструктива WINDFORCE на базе трех 100-мм вентиляторов в стеке удалось сократить длину графической платы, а самое главное – предложенная система охлаждения способна нагнетать мощный воздушный поток, который охватывает всю поверхность радиатора и обеспечивает надлежащее рассеивание тепла. Альтернативная схема вращения крыльчаток помогает минимизировать негативный эффект турбулентности для стека в составе трех вентиляторов, генерировать необходимую скорость потока воздушных масс и эффективно рассеивать тепло. Графические платы AORUS – единственные из представленных на рынке изделий на базе ГП семейства GeForce RTX20, оснащены 7 видеовыходами. На моделях AORUS установлены 3 порта HDMI-интерфейса, 3 порта интерфейса DisplayPort и один USB-порт Type-C. Благодаря двум дополнительным портам HDMI-интерфейса (отсутствуют у моделей эталонного дизайна), пользователь получает возможность подключить 3 монитора средствами HDMI-интерфейса или DisplayPort-интерфейса не прибегая к услугам каких-либо адаптеров.



Продукты бренда AORUS отвечают самым высоким требованиям к качеству изделий, изготовлены на базе сертифицированных, в рамках концепции ULTRA DURABLE, компонентов, а сами процессы производства полностью автоматизированы. Защитное покрытие печатных плат (идентично тому, что применяется в аналогичных изделиях для аэрокосмической отрасли) помогает избежать негативных последствий, вызванных воздействием на плату агрессивной среды и других неблагоприятных факторов (в частности, повышенная влажность, пыль, коррозия). Благодаря исключительно высокому качеству изделий, AORUS предлагает потребителям 4-летнюю гарантию (необходимо оформить онлайн-регистрацию в течение 30 дней с момента покупки). Таким образом, владельцы продукции AORUS могут быть полностью уверены в заявленных характеристиках и ее работоспособности на протяжении всего срока службы. Разработчики продуктов AORUS всегда стремятся предложить клиентам наилучший сервис. Именно поэтому изделия категории XTREME, обладающие самым высоким разгонным потенциалом ГП, оснащаются выполненным из металла опорным VGA-кронштейном. Вне зависимости от того, установлен в корпусе системного блока кожух над блоком питания или нет, высококачественный VGA-кронштейн идеальным образом способен удерживать полноразмерную, массивную графическую плату на заданном уровне, обеспечивая надежный контакт всех разъемов.



Кроме уже анонсированных графических плат AORUS с воздушным охлаждением, в ближайшей перспективе AORUS намерена выпустить продукты с водяным охлаждением, которые позволят их владельцам проектировать игровые ПК исходя из собственных предпочтений.