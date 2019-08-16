GIGABYTE представляет графические платы AORUS GeForce RTX 2080 SUPER WATERFORCE

16 августа 2019, 15:45

GIGABYTE представляет флагманские модели ускорителей трехмерной графики серии AORUS WATERFORCE на базе графического процессора NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER.

Компания GIGABYTE анонсирует две модели серии AORUS WATERFORCE – графические платы AORUS GeForce RTX 2080 SUPER WATERFORCE 8G и AORUS GeForce RTX 2080 SUPER WATERFORCE WB 8G. Обе модели оснащены высокопроизводительными изначально разогнанными ГП, которые проходят строгую процедуру отбора на этапе входного контроля в рамках программы GIGABYTE GPU Gauntlet. AORUS предлагает универсальное решение для охлаждения ключевых компонентов графической платы. Прежде всего, речь идет о графическом процессоре, модуле VRAM и силовых транзисторах, от эффективного функционирования которых зависит стабильная работа видеоподсистемы, в том числе в режиме разгона и продолжительный срок службы изделия в целом. Новинки выгодно отличает хорошо продуманная реализация световых RGB-эффектов, 7 коммуникационных разъемов цифровых видеоинтерфейсов, защитная металлическая пластина на тыльной стороне печатной платы, пылезащитное и влагостойкое покрытие печатной платы, аналогичное покрытию изделий, применяемых в аэрокосмической отрасли, высококачественная элементная база (компоненты Ultra-Durable), а также расширенная гарантия на продукцию для зарегистрированных членов клуба AORUS. Графические платы серии AORUS WATERFORCE – наилучший выбор для ведущих игроков и энтузиастов, которым необходима бесшумная система с отменной производительностью.



Спроектированная по принципу "все в одном” графическая плата AORUS WATERFORCE в собранном виде выглядит превосходно. Изделие очень просто установить в систему в домашних условиях, а сама процедура инсталляции не вызовет затруднений даже у тех, кто впервые собирает видеоподсистему с жидкостным охлаждением. Продукты AORUS WATERFORCE по праву считаются признанными отраслевыми эталонами в части организации высокопродуктивной системы теплоотвода, на новых моделях эффективная площадь рассеивания тепла увеличена практически вдвое. Два 120-мм RGB-вентилятора обеспечивают уверенный разгон ГП и стабильную работу видеоподсистемы под нагрузкой. Эксклюзивная RGB-подсветка реализована для фронтальной, боковой и тыльной поверхности изделия, а также для установленных на радиаторе 120-мм вентиляторов. Средствами фирменного приложения AORUS Engine можно организовать RGB-подсветку, каждой зоны, синхронизировать подсветку, объединив компоненты в единую схему и задействовав массу готовых световых эффектов. Прочные FEP-трубки, по которым циркулирует хладагент, обладают высокой устойчивостью к перепаду температур, способны выдержать значительное давление и минимизируют риск разгерметизации системы, повышая тем самым срок службы и долговечность изделия.

Графические платы AORUS с водоблоком WATERFORCE – оптимальное решение для поклонников современных видеоигр и энтузиастов, которые стремятся придать своей игровой системе действительно неповторимый, уникальный облик. Самостоятельная замена штатной системы охлаждения на жидкостную, применительно к типовым графическим платам, неизбежно повлечет за собой утерю гарантии на изделие, кроме того, всегда есть риск, что конструктив водоблоков сторонних производителей окажется несовместим с имеющимся в распоряжении пользователя ускорителем трехмерной графики. Установленные в продуктах AORUS графические процессоры выгодно отличает наилучший в своем классе разгонный потенциал, оригинальная система охлаждения замкнутого контура и солидный медный радиатор, изготовленный в заводских условиях на самом высоком уровне, превосходно справляются с поставленной задачей, уникальные световые RGB-эффекты способны придать дополнительную привлекательность всей системе, а одна из ключевых составляющих успешного продвижения продукта – официальная гарантия, органично дополняет внушительный перечень преимуществ новинок GIGABYTE. Разработанный профессионалами водоблок СЖО AORUS способен быстро рассеивать тепло, эффективно охлаждая графический процессор, модули видеоОЗУ и силовые компоненты подсистемы питания, поддерживая комфортный температурный режим стабильную работоспособность новых моделей даже в условиях интенсивного разгона. Графическая плата способна воспроизвести множество потрясающих световых RGB-эффектов, достойно выполняя роль самого привлекательного компонента в системном блоке, вне зависимости от того, какая из доступных для подсветки зон активирована в данный момент. В дополнение к этому, покрытие печатной платы особым составом, применяемым в аэрокосмической отрасли, с целью защиты изделия от пыли и влаги, позволило сделать изделие менее уязвимым к воздействию агрессивных сред или вредных частиц.