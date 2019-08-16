16 августа 2019, 15:45

GIGABYTE представляет графические платы AORUS GeForce RTX 2080 SUPER WATERFORCE

GIGABYTE представляет флагманские модели ускорителей трехмерной графики серии AORUS WATERFORCE на базе графического процессора NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER.

Компания GIGABYTE анонсирует две модели серии AORUS WATERFORCE – графические платы AORUS GeForce RTX 2080 SUPER WATERFORCE 8G и AORUS GeForce RTX 2080 SUPER WATERFORCE WB 8G. Обе модели оснащены высокопроизводительными изначально разогнанными ГП, которые проходят строгую процедуру отбора на этапе входного контроля в рамках программы GIGABYTE GPU Gauntlet. AORUS предлагает универсальное решение для охлаждения ключевых компонентов графической платы. Прежде всего, речь идет о графическом процессоре, модуле VRAM и силовых транзисторах, от эффективного функционирования которых зависит стабильная работа видеоподсистемы, в том числе в режиме разгона и продолжительный срок службы изделия в целом. Новинки выгодно отличает хорошо продуманная реализация световых RGB-эффектов, 7 коммуникационных разъемов цифровых видеоинтерфейсов, защитная металлическая пластина на тыльной стороне печатной платы, пылезащитное и влагостойкое покрытие печатной платы, аналогичное покрытию изделий, применяемых в аэрокосмической отрасли, высококачественная элементная база  (компоненты Ultra-Durable), а также расширенная гарантия на продукцию для зарегистрированных членов клуба AORUS. Графические платы серии AORUS WATERFORCE – наилучший выбор для ведущих игроков и энтузиастов, которым необходима бесшумная система с отменной производительностью.

Спроектированная по принципу "все в одном” графическая плата AORUS WATERFORCE в собранном виде выглядит превосходно. Изделие очень просто установить в систему в домашних условиях, а сама процедура инсталляции не вызовет затруднений даже у тех, кто впервые собирает видеоподсистему с жидкостным охлаждением. Продукты AORUS WATERFORCE по праву считаются признанными отраслевыми эталонами в части организации высокопродуктивной системы теплоотвода, на новых моделях эффективная площадь рассеивания тепла увеличена практически вдвое. Два 120-мм RGB-вентилятора обеспечивают уверенный разгон ГП и стабильную работу видеоподсистемы под нагрузкой. Эксклюзивная RGB-подсветка реализована для фронтальной, боковой и тыльной поверхности изделия, а также для установленных на радиаторе  120-мм вентиляторов. Средствами фирменного приложения AORUS Engine можно организовать RGB-подсветку, каждой зоны, синхронизировать подсветку, объединив компоненты в единую схему и задействовав массу готовых световых эффектов. Прочные FEP-трубки, по которым циркулирует хладагент, обладают высокой устойчивостью к перепаду температур, способны выдержать значительное давление и минимизируют риск разгерметизации системы, повышая тем самым срок службы и долговечность изделия.

Графические платы AORUS с водоблоком WATERFORCE – оптимальное решение для поклонников современных видеоигр и энтузиастов, которые стремятся придать своей игровой системе действительно неповторимый, уникальный облик. Самостоятельная замена штатной системы охлаждения на жидкостную, применительно к типовым графическим платам, неизбежно повлечет за собой утерю гарантии на изделие, кроме того, всегда есть риск, что конструктив водоблоков сторонних производителей окажется несовместим с имеющимся в распоряжении пользователя ускорителем трехмерной графики. Установленные в продуктах AORUS графические процессоры выгодно отличает наилучший в своем классе разгонный потенциал, оригинальная система охлаждения замкнутого контура и солидный медный радиатор, изготовленный в заводских условиях на самом высоком уровне, превосходно справляются с поставленной задачей, уникальные световые RGB-эффекты способны придать дополнительную привлекательность всей системе, а одна из ключевых составляющих успешного продвижения продукта – официальная гарантия, органично дополняет внушительный перечень преимуществ новинок GIGABYTE. Разработанный профессионалами водоблок СЖО AORUS способен быстро рассеивать тепло, эффективно охлаждая графический процессор, модули видеоОЗУ и силовые компоненты подсистемы питания, поддерживая комфортный температурный режим стабильную работоспособность новых моделей даже в условиях интенсивного разгона. Графическая плата способна воспроизвести множество потрясающих световых RGB-эффектов, достойно выполняя роль самого привлекательного компонента в системном блоке, вне зависимости от того, какая из доступных для подсветки зон активирована в данный момент. В дополнение к этому, покрытие печатной платы особым составом, применяемым в аэрокосмической отрасли, с целью защиты изделия от пыли и влаги, позволило сделать изделие менее уязвимым к воздействию агрессивных сред или вредных частиц.
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