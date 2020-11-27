GIGABYTE представляет внешнюю графику AORUS RTX 3090/3080 GAMING BOX

27 ноября 2020, 10:45

GIGABYTE анонсирует первые в мире внешние графические платы с жидкостным охлаждением – модели AORUS RTX 3090/3080 GAMING BOX.

Продукты AORUS RTX 3090/3080 GAMING BOX спроектированы на базе самых мощных графических процессоров NVIDIA Ampere GeForce RTX 3090/3080 и оснащены новейшим высокоскоростным интерфейсом Thunderbolt3. Эта комбинация позволяет мобильным ПК категории Ultrabook с интерфейсом Thunderbolt 3 демонстрировать потрясающую производительность в современных видеоиграх, предоставляя возможность задействовать технологию трассировки лучей в реальном времени, а также искусственный интеллект и машинное обучение, в том числе для приложений 3D-анимации. Фирменная система охлаждения AORUS WATERFORCE – единственное в отрасли решение, которое предлагает одновременно производительность и комфорт, позволяя минимизировать шумовую составляющую работающей видеоподсистемы в любом режиме, в том числе при выполнении наиболее ресурсоемких приложений.

Модели AORUS RTX 3090/3080 GAMING BOX – это первые в мире внешние графические платы со встроенной системой жидкостного охлаждения замкнутого цикла. На фоне весьма компактных габаритов фирменная система охлаждения AORUS WATERFORCE в полной мере отвечает двум основным критериям – обеспечивает максимальную вычислительную мощность GeForce RTX 3090/3080 и одновременно комфортный температурный режим. Инженеры AORUS разработали и внедрили оригинальное решение для оптимального охлаждения ключевых компонентов графической платы. Универсальная система жидкостного охлаждения AORUS WATERFORCE представлена солидной теплоотводящей пластиной из меди, 240-мм алюминиевым радиатором и двумя 120-мм вентиляторами. Благодаря оптимальным характеристикам помпы и тщательно продуманному конструктиву водоблока, циркуляция хладагента в системе чрезвычайно эффективна, при этом уровень шума во время ее работы один из самых низких среди всех аналогичных решений. Комплекс предпринятых мер AORUS WATERFORCE помогает своевременно охлаждать графический процессор, микросхемы видеопамяти, а также силовые КМОП-транзисторы зоны VRM, обеспечивая стабильность характеристик и продолжительный срок службы изделия.



Внешние графические платы AORUS RTX 3090/3080 GAMING BOX на базе ГП GeForce RTX 3090/3080 превращают ультрабук в мощную игровую платформу, обеспечивая невероятное быстродействие на операциях трассировки лучей в реальном времени в видеоиграх, насыщенных всевозможными спецэффектами. Сетевой контроллер в составе GAMING BOX предоставит возможность подключить устройство к проводной сети. Заядлым игрокам больше не нужно беспокоиться о коллизиях и возможном разрыве соединения во время сетевых баталий. Установив фирменные приложения AORUS Engine и RGB Fusion 2.0, пользователь может настроить производительность и RGB-подсветку внешней графической платы сообразно своим предпочтениям.

Невероятно мощная графика AORUS RTX 3090/3080 GAMING BOX позволит ускорить работу и сократить время выполнения заказов за счет невероятного быстродействия графического процессора. В качестве примера приложений, в которых потенциал GAMING BOX способен раскрыться в полной мере и сэкономить драгоценное время, приведем популярные пакеты для монтажа и редактирования видеоконтента, специализированное ПО для анимации 3D-объектов, обработка фотографий, профессиональная графика и дизайн, визуализация архитектурных объектов, а также потоковое вещание цифрового контента.



В составе GAMING BOX успешно функционирует графическая плата GIGABYTE GeForce RTX 3090, оснащенная быстрой видеопамятью объемом 24 Гбайт (пропускная способность шины 936 Гбит/с, 10496 ядер CUDA®), или плата GIGABYTE GeForce RTX 3080 с видеоОЗУ 10 Гбайт (пропускная способность шины 760 Гбит/с, 8704 ядра CUDA), кроме того, в распоряжении указанных ГП сотни параллельно работающих тензорных ядер. Средствами графического процессора обе платы предоставляют возможность задействовать для вычислений на ноутбуке искусственный интеллект и машинное обучение. Грамотно применяя на практике возможности AORUS RTX 3090/3080 GAMING BOX, разработчики программного обеспечения в области ИИ и обработки всевозможных научных данных для различных дисциплин могут значительно проще и быстрее добиваться нужных результатов.

Внешние графические платы AORUS RTX 3090/3080 – это весьма мощные продукты, способные обеспечить существенный прирост производительности видеоподсистемы портативных ПК. После подключения GAMING BOX пользователи ультрабуков смогут в полной мере оценить возросшую вычислительную мощность их изделий, сопоставимую с производительностью в 3D-приложениях, которую демонстрируют настольные ПК. Отныне, слабая графика перестает быть узким местом современных мобильных платформ.