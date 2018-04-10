GIGABYTE представила новую плату для игровых ПК Aorus X470 Gaming 7 WiFi

10 апреля 2018, 9:45

Специализированные СМИ сообщают об анонсе тайваньской GIGABYTE ее новой материнской платы под игровые ПК - Aorus X470 Gaming 7 WiFi.

В основе – набор системной логики AMD X470. При создании ПК допускается установка процессоров AMD Ryzen 3/5/7 2000 (Pinnacle Ridge) в исполнении AM4.



Новинка получила три слота PCIe x16 для дискретных графических ускорителей, а также два PCIe x1 и для карт расширения и 4 разъема под модули ОЗУ. Кроме того, отмечены шесть портов Serial ATA 3.0 для подключения накопителей.



Немало внимания уделено системе охлаждения платы. Последняя состоит из двух алюминиевых радиаторов, которые соединены между собой 6-мм медной никелированной тепловой трубкой.

На данный момент этот продукт уже доступен для приобретения на Amazon. Стоимость - $240.