Gigabyte выпустит внешнюю видеокарту GeForce RTX 3080 Ti Aorus Gaming Box

12 июля 2021, 13:45

Компания Gigabyte собирается пополнить ассортимент своих продуктов внешней видеокартой GeForce RTX 3080 Ti Aorus Gaming Box (модель GV-N308TIXEB-12GD).

Её можно подключить, например, к тонкому ноутбуку, не обладающему собственной дискретной видеокартой и тем самым обеспечить существенную прибавку к его графической производительности.

Ранее Gigabyte выпустила аналогичные решения с GPU GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080. В последнем случае производитель обновил модель версией графического ускорителя серии LHR со встроенным ограничителем майнинга.



GeForce RTX 3080 Ti Aorus Gaming Box требует для подключения разъём Thunderbolt 3. Питание видеокарты обеспечивается встроенным в Gaming Box БП, мощность которого на данный момент неизвестна. Набор внешних интерфейсов у новинки состоит из пары разъёмов USB, одного LAN, а также трёх видеовыходов DisplayPort 1.4 и двух HDMI 2.1.

За охлаждение графического процессора, чипов памяти и элементов подсистемы питания GeForce RTX 3080 Ti в составе Aorus Gaming Box отвечает предустановленная жидкостная система охлаждения, состоящая из медного водоблока, 240-мм радиатора и двух 120-мм вентиляторов с двойными шарикоподшипниками.



Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Aorus Gaming Box рассчитана не только на геймеров, но и на создателей цифрового контента, а также на профессионалов, которым необходима дополнительная мощность графической подсистемы в тех или иных приложениях.

В продажу Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Aorus Gaming Box пока не поступила, однако некоторые ретейлеры уже заказали у производителя поставки новинки. Цена и дата релиза внешнего графического ускорителя пока неизвестны.

(С) 3dnews.