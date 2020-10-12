GIGABYTE анонсирует семейство графических плат AORUS GeForce RTX 30-серии

12 октября 2020, 15:50

GIGABYTE представляет новейшие ускорители трехмерной графики AORUS GeForce RTX 30-серии на базе микроархитектуры NVIDIA Ampere.

На момент анонса компания GIGABYTE представила 4 графические платы – модели AORUS GeForce RTX 3090 XTREME 24G, AORUS GeForce RTX 3090 MASTER 24G, AORUS GeForce RTX 3080 XTREME 10G и AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G. Все изделия оснащены высокопроизводительными ГП с высоким разгонным потенциалом, которые успешно прошли строгий селекционный отбор в рамках программы GIGABYTE GPU Gauntlet. В отличие от графических плат предыдущего поколения, на новых изделиях установлена фирменная система охлаждения MAX-Covered Cooling, отвечающая повышенным требованиям к охлаждению мощных ГП семейства NVIDIA GeForce RTX 30-серии. Текущее состояние графической платы отображается на размещенном в торце изделия ЖК-индикаторе, который позволяет выводить информацию в текстовом и графическом виде (файлы в формате GIF). Подсветка новинок, реализованная средствами фирменной функции RGB Fusion 2.0, может настраиваться согласно предпочтениям пользователя.





Система охлаждения в исполнении Max-Covered представлена одним 100-мм и двумя 115-мм вентиляторами с уникальным профилем лопастей крыльчатки и альтернативным направлением вращения. Сформированный воздушный потов полностью накрывает всю поверхность радиатора. Площадь поверхности радиатора для более эффективного рассеивания тепла увеличена более чем в два раза, по сравнению конструктивом радиаторов плат AORUS предыдущего поколения. Испарительная камера из чистой меди и 7 композитных тепловых трубок в составе радиатора обеспечивают быстрый отвод тепла от графического процессора и микросхем видеопамяти. Согласно реализованной во всех новых моделях чрезвычайно эффективной схеме охлаждения GIGABYTE Screen cooling, формируемый вентиляторами направленный воздушный поток охлаждает массив ребер радиатора, таким образом создается комфортный температурный режим для графического процессора, что позволяет видеоподсистеме работать стабильно на протяжении всего срока службы. Размещенный на графической плате прогрессивный ЖК-дисплей, позволяет активировать любой из доступных режимов – Энтузиаст, Текстовый, Изображение или GIF-режим. С помощью фирменного программного обеспечения пользователь может отредактировать понравившийся контент и назначить для него режим CHIBI Time, наблюдая с периодичностью в один час за анимацией стилизованного Xtreme-робота AORUS. Функция RGB Fusion 2.0 позволяет не только настраивать свечение и активировать имеющиеся профили непосредственно для графической платы и ЖК-дисплея, но и синхронизировать подсветку с другими устройствами AORUS.



Графические платы AORUS – единственные продукты на рынке, которые оснащены 6 видеовыходами применительно к изделиям на базе ГП NVIDIA GeForce RTX 30-серии. Модели AORUS оснащены 3 выхода HDMI- и 3 выходами DisplayPort-интерфейса. Два дополнительных HDMI-разъема (по сравнению с изделиями эталонного дизайна), позволяют пользователям подключать до 3 дисплеев средствами портов HDMI или DisplayPort-интерфейса без каких-либо адаптеров. На графических платах AORUS установлен переключатель Dual BIOS, предусматривающий возможность активировать режим работы вентиляторов на пониженных оборотах без ущерба для производительности видеоподсистемы. В рамках концепции ULTRA DURABLE, все без исключения компоненты элементной базы для графических плат AORUS проходят жесткий контроль качества на предмет соответствия заявленным характеристикам, покрытие печатной платы идентично покрытию для изделий, применяющихся в аэрокосмической отрасли, с целью препятствовать негативному воздействию влаги, пыли и коррозии, кроме того, большинство технологических процессов сборки на производстве полностью автоматизированы. Ответственный подход к качеству продукции позволяет предоставить 4-летнюю гарантию на графические платы AORUS (необходимо зарегистрировать продукт в течение 30 дней с момента приобретения изделия), таким образом, наши клиенты могут беспрепятственно эксплуатировать продукты GIGABYTE в течение длительного времени. Изделия AORUS – это всегда высочайший уровень инженерных разработок и инновационный подход к реализации изделий, с целью предоставить пользователям возможность приобрести неоценимый опыт применения продукции GIGABYTE. В этом контексте, графические платы AORUS версии XTREME, оснащаются ГП, которые способны продемонстрировать максимальный разгонный потенциал, питание ключевых подсистем реализовано средствами трех 8-контактных разъемов. Кроме того, в комплект поставки изделия входит робот Xtreme (эксклюзивная ограниченная серия).