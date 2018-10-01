GIGABYTE представляет графические платы GeForce RTX 20-серии

1 октября 2018, 9:15

GIGABYTE корпорация NVIDIA – лидер на рынке графических процессоров, представляют графические платы семейства GeForce RTX 20 на базе архитектуры NVIDIA Turing.

Компания GIGABYTE анонсирует 5 моделей – GeForce RTX 2080 Ti GAMING OC 11G, GeForce RTX 2080 Ti WINDFORCE OC 11G, GeForce RTX 2080 GAMING OC 8G, GeForce RTX 2080 WINDFORCE OC 8G и GeForce RTX 2070 GAMING OC 8G. Новые графические платы выгодно отличает фирменная система охлаждения GIGABYTE WINDFORCE 3X (центральный вентилятор вращается в альтернативном направлении), технология RGB Fusion, повышенная защищенность средствами металлической пластины на тыльной стороне изделия, сертифицированная в рамках концепции GIGABYTE Ultra Durable надежная элементная база и реализованная функция разгона видеоподсистемы в одно касание мыши. Таким образом, поклонники компьютерных игр получают отличную возможность приобрести уникальный игровой опыт, задействовав максимальное разрешение и экстремальные настройки графики в самых современных играх.



Прогрессивная система охлаждения GIGABYTE WINDFORCE 3x призвана обеспечить комфортные условия для функционирования всех ключевых компонентов графической платы и оптимальное энергопотребление, в том числе средствами активации особого режима. Она оснащена тремя вентиляторами с лопастями уникального профиля, а основу конструктива составляет выполненный из очищенной меди радиатор и композитные тепловые трубки, примыкающие вместе с подошвой радиатора непосредственно к кристаллу ГП. Реализованная схема охлаждения помогает поддерживать оптимальный температурный режим, что обеспечивает стабильную работу графической платы и видеопамяти на протяжении всего срока службы изделия. Вращение среднего вентилятора организовано в обратном по отношению к двум крайним вентиляторам направлении, с целью оптимизировать распределение воздушных потоков и обеспечить благоприятную для функционирования ключевых компонентов температуру и эффективное рассеивание тепла.



В представленных графических платах применяется многофазная схема питания, благодаря которой полевые транзисторы функционируют в более комфортных условиях, при этом на уровне схемотехники реализована защита от перегрева и балансировка нагрузки для каждого МОП- транзистора. Основу элементной базы дополняют сертифицированные в рамках концепции Ultra Durable дроссели и конденсаторы, обеспечивающие отличную производительность и долговечность изделия. Функция разгона видеоподсистемы “в одно касание” предлагает на выбор 3 заводских режима, кроме того пользователь может легко изменить настройки сообразно собственным предпочтениям. Тыльная поверхность печатной платы накрыта металлической пластиной, которая надежно защищает конструктив в целом и распаянные на плате компоненты в частности, от повреждений, например, в случае падения изделия, а также помогает минимизировать нагрузки на изгиб и кручение. Еще одна востребованная игровым сообществом функция – RGB Fusion предоставляет возможность выбрать предпочтительный оттенок подсветки, а также активировать различные световые спецэффекты средствами фирменного “движка” AORUS.



Кроме уже анонсированных 5 графических плат на базе архитектуры NVIDIA Turing, в ближайшей перспективе компания GIGABYTE планирует выпустить графические ускорители семейства AORUS для энтузиастов, в том числе с воздушным и водяным охлаждением, а также RGB-подсветкой нового поколения, которая позволит владельцам придать своим игровым ПК уникальный, неповторимый облик.