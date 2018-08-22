ASUS представляет геймерские видеокарты на базе GeForce RTX 2080 Ti

22 августа 2018, 14:15

ASUS объявляет о выходе видеокарт серий Republic of Gamers (ROG) Strix, ASUS Dual и ASUS Turbo на базе новых графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti и NVIDIA GeForce RTX 2080, которые поддерживают высокоскоростную память GDDR6 и интерфейс VirtualLink для быстрого и удобного подключения VR-гарнитур следующего поколения.

Процессоры NVIDIA GeForce RTX задают новые стандарты производительности графической подсистемы. Используя инновационные возможности архитектуры GPU NVIDIA Turing и платформы NVIDIA RTX, новые видеокарты позволяют реализовать трассировку лучей в режиме реального времени, быструю работу алгоритмов искусственного интеллекта и программируемого сглаживания. Эти устройства не просто позволяют по-другому окунуться в мир игр – они открывают возможности для появления совершенно новых компьютерных игр.

Графические процессоры были представлены на специальном двухдневном мероприятии компании NVIDIA под названием «GeForce Gaming Celebration», которое проходило в Кельне (Германия) накануне выставки Gamescom 2018.

Для охлаждения мощных видеокарт ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti и ROG Strix GeForce RTX 2080 на базе архитектуры Turing реализована совершенно новая система охлаждения с вентиляторами Axial-tech. Благодаря компактной втулке вентилятора в них стало возможным использовать более длинные лопасти по сравнению с вентиляторами предыдущего поколения. Кроме того, для повышения надежности всей конструкции и увеличения давление воздуха, проходящего через радиатор видеокарты, в конструкцию вентилятора было добавлено защитное кольцо. Несмотря на увеличенную мощность, вентиляторы Axial-tech работают так же тихо, как свои предшественники в видеокартах предыдущего поколения.



Все видеокарты ROG Strix изготовлены с помощью полностью автоматизированного процесса производства (технология Auto-Extreme), который был впервые внедрен в отрасли именно ASUS. Обычно пайка компонентов для сквозного и поверхностного монтажа выполняется на отдельных этапах. Технология Auto-Extreme позволяет выполнить всю пайку за один проход, что уменьшает тепловую нагрузку на компоненты и позволяет избежать использования агрессивных веществ химической очистки. Конечный результат – уменьшение вредного воздействия на окружающую среду, снижение энергопотребления и повышение надежности конечной продукции.



В видеокартах ASUS Dual GeForce RTX 2080 Ti и ASUS Dual GeForce RTX 2080 используются вентиляторы с оптимизированной геометрией крыльчатки. Эти высококачественные вентиляторы, ранее использовавшиеся только в видеокартах серии ROG Strix, создают более высокое статическое давление по сравнению с кулерами референсной модели. При этом они издают минимум шума и являются пыленепроницаемыми, отвечая классу защиты IP5X. Для тех, кто любит тишину, предлагается пассивный режим охлаждения, в котором вентиляторы полностью остановлены.



Новейшие видеокарты серий ROG Strix и Dual имеют толщину 2,7 слота, поэтому на них установлен радиатор большего размера, чем у референсных видеокарт. Общая площадь теплорассеивания видеокарт ROG Strix и Dual увеличена на 20% и более чем на 50% по сравнению с видеокартами аналогичного класса предыдущего поколения. Улучшенный теплоотвод означает больше возможностей для разгона и сниженную скорость вращения вентиляторов (а значит, и меньший шум) во время игры.



ASUS Turbo GeForce RTX 2080 Ti и ASUS Turbo GeForce RTX 2080 – это видеокарты, разработанные с нуля для систем с несколькими графическими процессорами и прочих систем, в которых ограничен воздушный поток. В устройствах реализован ряд элегантных конструкторских решений, в частности способствующих прохождению воздушного потока через кожух видеокарты с целью гарантии ее надежного функционирования. Используемая в них система охлаждения может похвастать 80-мм пыленепроницаемым (IP5X) вентилятором с двойным шарикоподшипником и кожухом специальной формы для беспрепятственного прохождения воздушного потока в условиях ограниченного пространства.



Видеокарты ROG Strix, ASUS Dual и ASUS Turbo на базе GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 2080 появятся в Украине в середине сентября. Перечисленные ниже видеокарты уже доступы для предзаказа. Цену устройств можно уточнить, обратившись к партнерам компании ASUS в вашем городе.

Модели видеокарт для предзаказа:

Dual GeForce RTX 2080 Ti OC Edition;

Turbo GeForce RTX 2080 Ti;

ROG Strix GeForce RTX 2080 OC Edition;

Dual GeForce RTX 2080 OC Edition.