Ігрові ноутбуки ROG Strix з відеокартами RTX 50 виходять на український ринок

16 апреля 2025, 11:15

ASUS Republic of Gamers (ROG) з гордістю повідомляє про старт продажу ігрових ноутбуків ROG Strix 2025-го року в Україні.



Завдяки передовим компонентам від NVIDIA та Intel, яскравим дисплеям Nebula HDR з панелями Mini LED і технологією ACR та революційним системам охолодження нова лінійка переосмислює поняття флагманських ігрових ноутбуків. Моделі ROG Strix SCAR 16, Strix SCAR 18, Strix G16 і Strix G18 на платформі Intel пропонуються в корпусі нової конструкції, яка дозволяє без інструментів отримати доступ до компонентів, значно полегшуючи модернізацію.



Геймери завжди очікують від флагманської лінійки ROG Strix найвищої продуктивності. І в цьому аспекті лінійка 2025-го року не розчаровує: усі моделі отримали найновіші відеокарти NVIDIA серії GeForce RTX 50 для ноутбуків, які забезпечують бездоганні можливості для найвимогливіших шанувальників ігор. Завдяки таким функціям, як DLSS 4 та Frame Generation, геймери можуть насолоджуватись сучасними графічними можливостями, такими як трасування променів, без компромісів щодо продуктивності.

ROG Strix SCAR 16/18 – це флагманські моделі, які вражають своєю потужністю. У максимальній конфігурації вони оснащені процесором Intel® Core Ultra 9 275HX, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5090, 64 ГБ оперативної пам'яті DDR5 5600 МГц та двома SSD-накопичувачами на 4 ТБ. Більш доступні моделі ROG Strix G16/G18 у максимальній конфігурації мають той самий процесор, відеокарту NVIDIA GeForce RTX 5080, 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5 5600 МГц і SSD-накопичувач на 2 ТБ. Такі характеристики роблять їх ідеальними для геймерів та професіоналів, які потребують найвищої швидкодії.Зображення, що містить ноутбук, електроніка, комп’ютер, Нетбук



Лінійка ROG Strix завжди задавала нові стандарти для ігрових ноутбуків, і моделі 2025 року продовжують цю традицію. У цьогорічних моделях ROG Strix із процесорами Intel використовується радіатор нової конструкції, у якого ребра розташовані на верхній і нижній стороні випарної камери. Таке інженерне рішення не лише заощаджує простір, але й значно підвищує ефективність охолодження завдяки поєднанню з іншими новаторськими технологіями, як-от рідкий метал на центральному та графічному процесорах, а також система вентиляційних отворів, що включає великий випускний отвір вздовж задньої панелі, впускні отвори з боків і знизу корпусу та поруч із клавіатурою. Нова система охолодження працює із загальним лімітом потужності 255 Вт, забезпечуючи при цьому менший рівень шуму, ніж попереднє покоління. При цьому вбудовані пилові фільтри захищають систему від пилу, забезпечуючи надійну роботу ноутбука на довгі роки.



Ноутбуки ROG Strix SCAR 16 і SCAR 18 можуть похвалитися дисплеєм ROG Nebula HDR з технологією Mini LED, який має пікову яскравість 1200 кд/м² і забезпечує виняткову якість зображення в іграх і фільмах. ROG Strix G16 і G18 оснащено дисплеями ROG Nebula з роздільною здатністю 2,5K, частотою оновлення 240 Гц і 100% покриттям колірного простору DCI-P3. Геймери, обираючи будь-який ноутбук ROG Strix, завжди отримають високу якість зображення, що гарантує комфорт та ефективність під час гри.

У дисплеях усіх нових ноутбуків ROG Strix використовується пара шарів плівки ACR (Ambient Contrast Ratio), які виконують дві основні функції. Перший шар плівки зменшує відблиски на 55% і забезпечує до 4,5 раза кращу контрастність у порівнянні з попереднім поколінням моделі. Це допомагає зберігати зображення чітким і яскравим, дозволяючи швидше помітити ворога, який зачаївся в тіні. Другий шар плівки розширює кут огляду до повних 180°, дозволяючи глядачам з будь-якої точки насолоджуватися моментами, коли геймер домінує у грі.



Цього року ноутбуки ROG Strix на базі процесорів Intel отримали абсолютно новий корпус зі зменшеним проміжком між кришкою та шарніром, що надає їм ще більшої витонченості. На нижній панелі корпусу вентиляційні отвори виконані у формі, що створює враження динамічного потоку повітря.



Починаючи з 2018 року, ноутбуки ROG Strix виділяються RGB-підсвічуванням у вигляді тонкої смужки в нижній частині корпусу. ROG Strix 2025-го року гордо демонструє корпус, обрамлений яскравим підсвічуванням по всьому периметру. Ця світлова смужка нагадує контури гоночного треку, створюючи збалансоване освітлення, яке візуально піднімає ноутбук над поверхнею столу.



Сміливі інновації на цьому не закінчуються. Неймовірний матричний дисплей AniMe Vision тепер доступний і в моделях ROG Strix SCAR 16 та SCAR 18. Завдяки 810 світлодіодам, що світять крізь тисячі дрібних отворів у кришці, він пропонує унікальні візуальні ефекти, при цьому залишаючи місце для класичного логотипу ROG з RGB-підсвічуванням. Завдяки елегантному чорному хромованому логотипу навіть при вимкненні яскравих світлових ефектів ноутбук зберігає свій стильний зовнішній вигляд.



У нових ноутбуках ROG Strix усі порти розташовані на бокових гранях, забезпечуючи геймерам зручний доступ до всіх необхідних інтерфейсів. Два порти Thunderbolt 5, відеовихід HDMI 2.1, мережевий порт із пропускною здатністю 2,5 Гбіт/с і три порти USB-A – моделі ROG Strix SCAR 2025 року мають усі можливості підключення, необхідні в сучасному ноутбуку.



Нові моделі на базі процесорів Intel вирізняються особливою конструкцією корпусу, що дозволяє знімати нижню панель без інструментів, істотно спрощуючи процес апгрейду. Одного руху й натискання на спеціальну засувку достатньо, щоб повністю зняти нижню панель та отримати доступ до слотів для SSD і модулів пам’яті. Крім того, вперше в материнських платах ROG слоти для SSD оснащені фіксатором Q-Latch, що спрощує процес встановлення накопичувачів.



Завдяки цьому рішенню ігрові ноутбуки наближаються до висококласних ігрових комп’ютерів у контексті модернізації, дозволяючи геймерам легко й швидко отримувати доступ до важливих компонентів системи. Захисна панель оберігає чутливі компоненти від випадкових пошкоджень, а спеціальні вирізи дозволяють користувачеві легко визначити розташування компонентів, які можна замінити або оновити. Досвідчені користувачі зможуть легко зняти цю панель, відкрутивши лише кілька гвинтів, і отримати повний доступ до материнської плати. Тож ці нові моделі створені для максимальної зручності як під час апгрейду, так і при обслуговуванні.

Ноутбук 2025 ROG Strix G18 (G815) з процесором Intel Core Ultra 9 275HX, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуків, 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і SSD місткістю 1 ТБ вже доступний у продажу за рекомендованою ціною 189 999 грн.Флагманський ігровий ноутбук 2025 ROG Strix SCAR 18 (G835) з процесором Intel Core Ultra 9 275HX, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуків, 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і двома SSD сумарною місткістю 4 ТБ надійде в продаж в Україні у другій половині квітня за ціною 283 999 грн. Попереднє замовлення відкрито в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна.Кожен покупець цього потужного ноутбука, хто зробить передзамовлення, отримає у подарунок чудову ігрову гарнітуру ROG Cetra True Wireless.