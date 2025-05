ASUS Republic of Gamers на Computex 2025: інновації, що визначають майбутнє

21 мая 2025, 13:15

ASUS Republic of Gamers (ROG) представляє на виставці COMPUTEX 2025 геймерські інновації, що знаменують собою сміливий крок у майбутнє бренду, який готується до нового десятиліття ігрових інновацій.На стенді під назвою «ROG Lab» можна не лише побачити нове обладнання, але й ознайомитися з творчим потенціалом бренду, дослідницькими концепціями та найсучаснішими прототипами, розробленими інженерами ROG. Ця демонстрація втілює в життя філософію ROG «від 0 до 1», яка перетворює початкові ідеї на нові сміливі рішення, що запалюють уяву геймерів у всьому світі.Від високопродуктивних материнських плат, відеокарт і ПК до неймовірних моніторів і прецизійних периферійних пристроїв – ROG Lab не просто представляє останні новинки від ASUS і ROG, але й розкриває технології та творчий підхід, які стоять за кожною з них. Завдяки сміливим ідеям, дослідженням і ретельному тестуванню ROG переосмислює межі можливого, даруючи геймерам будь-якого рівня неперевершені враження від ігор.Цей дух інновацій був відзначений на церемонії нагородження COMPUTEX Best Choice Awards 2025, де пристрої ROG отримали численні нагороди. Бездротова ігрова миша ROG Harpe II Ace отримала спеціальну нагороди Best Choice Sustainable Tech Special Award і Best Choice Category Award за поєднання надзвичайно легкої конструкції, сучасних інженерних рішень і екологічності. Виготовлена з екологічно чистих матеріалів нового покоління, Harpe II Ace постачається в пакованні без пластику, встановлюючи нові стандарти для ігрових пристроїв. ROG також отримав нагороди в окремих категоріях за монітор ROG Strix Ace XG248QSG, ігрову клавіатуру ROG Falcata і ноутбук ROG Zephyrus G14, зміцнивши своє лідерство в галузі дисплеїв, периферійних пристроїв та ігрових ноутбуків.У центрі стенду знаходився вражаючий центральний елемент – APEX Craft – величезну футуристичну лабораторію, що символізує народження революційних ідей. Усередині експозиції представлена ретельно підібрана колекція новинок, які вирізняються майстерним дизайном і використанням найбільш революційних технологій. Серед них ROG Astral GeForce RTX 5090, перша відеокарту бренду ROG з інноваційною конструкцією системи охолодження на базі чотирьох вентиляторів, і ROG Flow Z13, потужний ігровий планшет «2-в-1». Оснащений процесором AMD Ryzen AI Max+ 395 з графічним ядром RDNA 3.5, Flow Z13 забезпечує високу продуктивність у ультракомпактному корпусі. В експозиції також були продемонстровані найсучасніші інновації ROG, як-от ROG Intelligent Cooling, дисплей ROG Nebula та корпуси, майстерно виготовлені методом фрезерування.Цей центральний модуль пов’язаний із п’ятьма зонами: Future Gamer (Геймер майбутнього), Illumotion (Світло в русі), Mechano (Механічна зона), Humanlink (Зв’язок із людиною) і CodeVerse (Всесвіт коду). Відвідувачі кожної зони могли зануритися у світ геймінгу, досліджуючи його унікальні аспекти через практичний досвід, концептуальні інсталяції та продукти ROG, що відображають розвиток відносин між геймерами та технологіями.1. Future Gamer – визначення образу, формування стилюУ демозоні Future Gamer користувачі вирушають в інтерактивну подорож самовираження з власноруч створеною системою ROG. Вони можуть створити власний цифровий образ, обравши один із різноманітних стилів, розроблених ROG, і доповнити його особистими побажаннями. Результатом є унікальна картка з геймерським профілем, яку можна роздрукувати й забрати із собою – вона стане наочним вираженням устремлінь геймера.2. Illumotion – симфонія кольору, форми та рухуІнтерактивна інсталяція Illumotion являє собою ідеальне поєднання штучного інтелекту та імерсивних технологій. Відвідувачі мають можливість вводити слова, які, завдяки новітнім алгоритмам штучного інтелекту, миттєво трансформуються в унікальну та захопливу симфонію кольору, форми та руху. Ця ультрасучасна система відкриває перед користувачами світ персоналізованої візуальної виразності, демонструючи, як підсвічування ASUS Aura Sync здатне динамічно адаптуватися до змін навколишнього середовища та дій користувача, створюючи неймовірно захопливе та індивідуальне ігрове середовище.3. Mechano – діалог з майбутнімУ демозоні Mechano відвідувачі мали змогу познайомитися з Omni – роботоподібним персонажем, здатним до інтерактивної взаємодії з людиною в режимі реального часу, що дозволяє майже повністю стерти межу між машиною та звичайним співрозмовником. Omni – це не лише грайливий та футуристичний співрозмовник, а й втілення передових технологій. Придивившись уважніше, можна помітити, що в його основі лежить повноцінний функціональний комп’ютер, побудований з використанням реальних компонентів звичайного ПК чи ноутбука, таких як вентилятори, материнські плати та відеокарти, майстерно переосмислених у робототехнічній формі. Ця демонстрація не лише вражає своєю креативністю, але й окреслює перспективи розвитку індустрії ПК. Вона стала прикладом інжинірингу ROG, що виходить за рамки звичних рішень і пропонує погляд у майбутнє, де пристрої стануть більш виразними, модульним та динамічними, адаптуючись до потреб користувачів.Зона Mechano не лише по-новому представляє дизайн ПК за допомогою Omni, а й демонструє найсучасніші апаратні інновації ROG, зокрема потужні відеокарти, високопродуктивні материнські плати, вдосконалені системи охолодження та універсальні зовнішні док-станції.ASUS продовжує розвиток екосистеми BTF (Back to the Future), яка позбавляє комп’ютери від зайвих кабелів і робить їхній зовнішній вигляд більш витонченим і елегантним. Завдяки новітнім відеокартам NVIDIA® серії GeForce RTX 50 концепція BTF виходить на новий рівень, пропонуючи покращену сумісність, гнучкість і можливість модернізації для широкого кола користувачів. Завдяки високому рівню продуктивності в ШІ-обчисленнях ці відеокарти створюють графіку нового рівня точності, даруючи геймерам і творцям можливості, що змінюють правила гри. Технологія NVIDIA DLSS 4 дозволяє значно збільшити продуктивність, забезпечуючи безпрецедентну швидкість генерування зображень. Платформа NVIDIA Studio, в свою чергу, відкриває широкі можливості для розкриття творчого потенціалу, надаючи користувачам інструменти для реалізації найсміливіших ідей. Флагманами цієї лінійки є відеокарти ROG Astral GeForce RTX 5090 BTF Edition і TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti BTF White Edition. Знімний адаптер GC-HPWR робить відеокарти BTF сумісними як зі стандартними материнськими платами, так і з материнськими платами лінійки BTF, надаючи користувачам більшу свободу під час складання ПК. Адаптер підтримує живлення потужністю до 1000 Вт для досягнення максимальної продуктивності. Ці відеокарти ROG і TUF серії GeForce RTX 50 BTF піднімають екосистему ASUS BTF на новий рівень, дозволяючи геймерам створювати стильні, потужні і по-справжньому сучасні комп’ютери.

Материнські плати ROG серій AMD X870E і B850, системи рідинного охолодження Ryuo IV





ROG Crosshair X870E Extreme і ROG Crosshair X870E APEX – це найсучасніші материнські плати ASUS преміумкласу для високопродуктивних процесорів AMD Ryzen. Вони оснащені першокласними компонентами та потужними системами живлення, а також пропонують можливості підключення нового рівня для тих, хто бажає створити комп'ютер, що руйнує стереотипи. Популярна серія материнських плат ROG Strix також поповнилася моделями ROG Strix X870E-H Gaming WiFi 7 і ROG Strix B850-G Gaming WiFi, які надають геймерам можливість вибору формфактору (ATX або mATX).

Лінійка систем рідинного охолодження тепер включає моделі ROG Ryuo IV 360 ARGB і ROG Ryuo IV 360 ARGB White Edition, розроблені для досягнення максимальної продуктивності процесора та створення неперевершених візуальних вражень. Ці кулери оснащені 6,67-дюймовим вигнутим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 2K, який підтримує ефекти 3D-анімації, стираючи межі між реальністю та віртуальним світом.



Модульний дизайн високопродуктивних ПК

ROG представив два цікавих прототипи, ідея яких покликана значно спростити процес складання ПК та усунути безлад з кабелями. Концептуальна версія контролера вентиляторів ROG позбавляє збірку від зайвого кабелю, використовуючи для передачі сигналів від вентиляторів на материнську плату бездротовий інтерфейс. Таке рішення також забезпечує більшу гнучкість у підключенні системи охолодження. При цьому зберігається сумісність з технологією Aura Sync для синхронізації RGB-ефектів на всіх вентиляторах.



На виставці також була представлена нова концепція бездротового рідинного процесорного кулера ROG. Завдяки використанню бездротового інтерфейсу усувається плутанина з кабелів навколо помпи та кулера. Кулер забезпечує живлення помпи та керує підсвічуванням без жодних видимих кабелів, що робить систему більш охайною та стильною. Для сумісності з наявним обладнанням кулер має також стандартні кабельні роз’єми.



Такі модульні рішення від ROG дають змогу користувачам створювати більш продумані та компактні системи.





Графічна док-станція ROG XG Station 3 (Thunderbolt 5)





Графічна док-станція ROG XG Station 3 (Thunderbolt 5) надає професійним користувачам і геймерам можливість збільшити продуктивність графічної системи своїх ноутбуків. Це рішення plug-and-play об’єднує в собі потужність зовнішньої відеокарти з функціональністю док-станції з інтерфейсом Thunderbolt 5, миттєво перетворюючи будь-який сумісний ноутбук на потужну ігрову або професійну платформу.

Інтерфейс Thunderbolt 5 дозволяє повноцінно користуватися можливостями відеокарт серії NVIDIA GeForce RTX 50 або AMD Radeon RX 9000 і навіть майбутніх платформ. ROG XG Station 3 збільшує ігрову продуктивність, використовуючи неймовірну пропускну здатність Thunderbolt 5 у 80 Гбіт/с, і пропонує широкі можливості підключення, зокрема один порт Thunderbolt 5 і три порти USB Type-C зі швидкістю передачі даних до 10 Гбіт/с. Крім того, підтримка концепції BTF дає змогу покращити зовнішній вигляд ПК та одночасно оптимізувати прокладання кабелів. Док-станція також забезпечує живлення ноутбуків для зручності використання будь-де: як удома, так і в офісі.



ASTRAPORT – кастомна збірка з відеокартою ROG Astral GeForce RTX 5080





Персональний комп’ютер ASTRAPORT з відеокартою ROG Astral GeForce RTX 5080 відзначається приголомшливим дизайном, натхненим космосом і науковою фантастикою. Відеокарта нагадує міжзоряний портал, що спрямовує потужну енергію в яскраву та технологічно досконалу систему. Уособлюючи космічні дослідження та футуристичну міць, ця збірка є ідеальним рішенням преміумкласу для геймерів, які прагнуть найвищих досягнень.



В основі системи лежить ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition – перша відеокарта ROG з чотирма вентиляторами, що забезпечує на 20% більший потік і тиск повітря для розкриття повного потенціалу мікроархітектури NVIDIA Blackwell з технологією DLSS 4. Запатентована випарна камера з оригінальним теплорозподільником і термопрокладкою для GPU з фазовим переходом забезпечує ефективне терморегулювання. Відеокарта має товщину 3,8 слота та оснащена масивним радіатором, оптимізованим для чотирьох вентиляторів Axial-Tech. Технологія GPU Guard гарантує надійне кріплення графічного процесора, а суцільнометалевий литий кожух, рамка, задня панель і пластина на тильній стороні відеокарти підсилюють конструкцію друкованої плати для максимальної жорсткості. Потужні MOSFET-транзистори, розраховані на струм до 50 А з додатковими фазами живлення підвищують стабільність роботи та продуктивність відеокарти.



До складу збірки ASTRAPORT також входить надійний блок живлення ROG Loki потужністю 1000 Вт і материнська плата ROG Strix-I Z890 з процесором серії Intel Core Ultra, що демонструє ідеальну синергію компонентів найвищого рівня.



4. CodeVerse – жива мова ROG



В оточенні знакових логотипів, тотемів, типографіки та графічних елементів у просторі CodeVerse демонструється захоплива багатоекранна інсталяція, яка втілює в життя ідентичність бренду ROG. Ця інсталяція, створена з використанням штучного інтелекту, розширює межі творчого вираження, дозволяючи користувачам формувати візуальні образи в реальному часі за допомогою технологій розпізнавання рухів та звуку. Зона CodeVerse, оснащена новітніми ігровими моніторами ROG, продемонструвала передові досягнення у сфері візуального сторітелінгу, де технології, креативність та індивідуальність гармонійно поєднуються для створення захопливої інтерактивної розповіді.



ROG Strix Ace XG248QSG: найшвидший ігровий монітор



ROG Strix Ace XG248QSG – найшвидший у світі ігровий монітор[i], створений для кіберспортсменів і гравців у FPS, яким потрібна виняткова швидкість відгуку та якість зображення. Це перший монітор у кіберспортивній колекції ROG Ace. Завдяки 24,1-дюймовій панелі Super TN з роздільною здатністю Full HD (1920 x 1080) і вражаючою частотою оновлення 610 Гц (OC) монітор Strix Ace XG248QSG забезпечує неймовірно плавну ігрову графіку. Технологія Super TN допомагає досягти надзвичайно низької затримки введення, яка становить лише 0,8 мс – на 56% менше, ніж у моделей інших виробників[ii], а також покращити якість відтворення кольорів, розширюючи колірне охоплення на 20%. Він також може похвалитися неймовірно швидким відгуком – 0,1 мс. Ці сучасні характеристики дозволяють професійним геймерам бачити картину гри та реагувати швидше, ніж опоненти, що дає їм вирішальну конкурентну перевагу.

Оснащений технологією ELMB 2, цей монітор забезпечує наступний рівень чіткості зображення в русі, зменшуючи розмиття й забезпечуючи на 65% вищий рівень яскравості, ніж інші технології мінімізації розмиття. Він підтримує декілька технологій адаптивної синхронізації зі змінною частотою оновлення (VRR), зокрема G-SYNC, AdaptiveSync і FreeSync Premium, які усувають ефект розриву кадрів під час гри на різноманітних платформах. Компактна підставка приблизно на 30% менша за попередню версію підставки у моніторах серії XG, що дає змогу звільнити цінний простір на робочому столі. Вона також дозволяє регулювати висоту екрана в межах 160 мм, обертати його в діапазоні від +45° до -45° і нахиляти в широкому діапазоні від -5° до +35°, що дає змогу геймерам розташувати екран якомога зручно.





ROG Strix OLED XG34WCDMTG: надширокоформатний ігровий монітор із підтримкою Google TV



ROG Strix OLED XG34WCDMTG – це 34-дюймовий QD-OLED-монітор із роздільною здатністю WQHD (3440 × 1440), створений для професійних геймерів. Він має приголомшливу частоту оновлення 240 Гц і колірне охоплення 99% гами DCI-P3, створюючи захопливе, яскраве зображення, що покращує враження від ігор. Вбудований медіаплеєр Google TV (Android 14) і рішення GeForce Now забезпечують безперешкодний доступ до потокових сервісів і хмарних ігор, а технології Chromecast і Miracast полегшують бездротове підключення до дисплея різноманітних пристроїв. Технології Dolby Atmos і Dolby Vision надають чудову якість аудіовізуального контенту, а модуль Wi-Fi 6 сприяє підвищенню швидкості та зменшенню затримок в онлайн-іграх.

5. Humanlink – інновації починаються з емпатії



Відданість ROG дизайну, орієнтованому на користувача, втілилася в життя в зоні Humanlink, де були представлені універсальні аксесуари, створені в результаті досліджень і широкого тестування користувачами. Аналізуючи поведінку та проблемні моменти користувачів, ROG перетворює ідеї на відчутні прориви в дизайні. Клавіатури, миші та багато інших аксесуарів ретельно допрацьовуються для плавної інтеграції в щоденне життя, поєднуючи в собі комфорт і функціональність.





ROG Falcata: точність у кожному натисканні



ROG Falcata – це розділена на дві частини ігрова клавіатура формфактору 75%, розроблена для максимальної точності та гнучкості. Її адаптивна конструкція дає змогу використовувати ліву частину клавіатури окремо, щоб звільнити місце для руки, яка керує мишею. ROG Falcata оснащена магнітними перемикачами ROG HFX V2 з можливістю гарячої заміни, які гарантують точність натискання клавіш завдяки регульованому ходу спрацьовування в діапазоні 0,1–3,5 мм з кроком 0,01 мм. Новий сенсор ROG Hall Sensor забезпечує більш якісне визначення натискання, зменшує рівень електричних шумів і електромагнітних перешкод, а також підвищує стійкість клавіатури до впливу магнітного поля, що сприяє високій точності. Багатофункціональне коліщатко дає змогу миттєво налаштовувати швидкість спрацьовування клавіш, чутливість Rapid Trigger, гучність, підсвічування клавіатури та керувати відтворенням мультимедійних файлів.

ROG Falcata може похвалитися надзвичайно високою частотою опитування 8000 Гц і часом автономної роботи до 610 годин завдяки бездротовій технології ROG SpeedNova 8K, а також можливістю підключення через Bluetooth (до трьох пристроїв одночасно) або дротовий інтерфейс USB. Система з чотирьох звукопоглинальних шарів поглинає звуки, що виникають при натисканнях клавіш, а перемикач Rapid Trigger забезпечує швидкий відгук на натискання та повторне натискання клавіш. Для додаткового комфорту під час тривалих ігрових сесій клавіатура підтримує регулювання кута нахилу та має знімні силіконові підставки для зап’ястя.



ROG Harpe II Ace: надлегка миша, створена професійними геймерами



ROG Harpe II Ace вагою 48 г – це надлегка симетрична бездротова кіберспортивна миша, оптимізована для правої руки, яка була розроблена та протестована за участю професійного геймера VALORANT Demon1. Створена у співпраці з кіберспортсменами світового рівня, ця миша оптимізована для хватів кінчиками пальців і «кіготь», а також ідеально збалансована для легких і швидких рухів, що забезпечують абсолютну точність керування у кожній грі. Корпус миші виготовлено з інноваційного нейлону, виготовленому з рослинної сировини, що зменшує вагу і водночас підвищує ударостійкість. ROG Harpe II Ace оснащена бездротовою технологією ROG SpeedNova 8K, що підтримує частоту опитування до 8000 Гц для найкращої точності.

Серед інших важливих особливостей – оптичний сенсор ROG AimPoint Pro з роздільною здатністю 42 000 точок на дюйм і технологією track-on-glass, оптичні мікровимикачі ROG з ресурсом 100 мільйонів натискань, а також великі ніжки з тефлону із закругленими краями для плавного переміщення. Миша підтримує три режими підключення, пропонує режим Zone, а також може бути налаштована через вебінтерфейс за допомогою функції Gear Link.



Доповнює цей комплект аксесуарів ігрова поверхня ROG Sheath II XXL, виготовлена із сучасної тканини, яка покращує відведення тепла для більш комфортної гри. Міцний, зносостійкий матеріал з вузькими простроченими краями забезпечує плавне ковзання миші, а гумова основа утримує поверхню на місці. Велика площа (900 x 400 x 3 мм) забезпечує достатньо місця для розміщення всього ігрового спорядження.



Ігрові крісла ROG: комфорт для гри протягом усього дня



Ігрові крісла ROG поєднують у собі ергономічну конструкцію та виразний стиль для тривалого занурення в ігровий процес. Крісло ROG Courser оснащене системою Dynamic Synchronized Reclining з діапазоном нахилу 90–155° для постійної підтримки спини, запобігаючи напруженню м’язів, що робить його значно комфортнішим за традиційні крісла. Регульована поперекова опора дозволяє налаштовувати глибину та висоту крісла, а пінополіуретан холодного пресування сприяє циркуляції повітря та комфорту. Підлокітники з гнучким регулюванням і можливістю обертання на 360° дозволяють гравцеві зайняти максимально зручну позу, сидіння шириною 58 см має комфортну контурну обробку, а знімний магнітний підголівник адаптується до різної висоти. У дизайн крісла інтегровано RGB-підсвічування, розміщене під шаром напівпрозорої штучної шкіри високої якості.

Крісло ROG Destrier Core Moonlight White створено на основі чорної версії крісла, представленої у 2024 році. Воно доповнює лінійку периферійних пристроїв у білосніжному кольорі Moonlight White, пропонуючи геймерам елегантне рішення, яке буде гармонійно поєднуватися з дизайном інших пристроїв у цій колірній гамі. Воно поєднує в собі футуристичну естетику у стилі кіборга, виняткові можливості регулювання та якісні матеріали, зокрема повітропроникну сітку та міцний каркас. Крісло має регульований підголівник, поперекову підтримку та розкішні м’які підлокітники зі спеціальним режимом налаштування висоти для ігор на мобільних пристроях.



Ноутбуки ROG з відеокартами RTX 50



ROG продемонстрував лінійку ігрових ноутбуків 2025 року на основі новітніх графічних процесорів NVIDIA серії GeForce RTX 50 і процесорів AMD та Intel, призначених для широкого спектру ігрових стилів. На виставці були представлені флагманські моделі ROG Strix, зокрема Strix SCAR 16/18 (G635/G835), Strix G16 (G615/G614) і Strix G18 (G815/G814), створені для максимальної продуктивності у змагальних іграх. Ультрапортативна серія ROG Zephyrus була представлена моделями Zephyrus G16 (GU605/GA605) і Zephyrus G14 (GA403), які пропонують потужні відеокарти серії RTX 50 у витонченому, тонкому і легкому корпусі.

Також були представлені ігровий ноутбук-планшет ROG Flow Z13 і графічна док-станція ROG XG Mobile з підтримкою інтерфейсу Thunderbolt 5, що забезпечує додаткову продуктивність і розширюваність для мобільних геймерів. Не залишилися осторонь і шанувальники настільних комп'ютерів: ROG G700 (G700/GM700) оснащуються процесорами AMD Ryzen 9 9950X3D або Intel Core™ Ultra 9 285K і новітньою відеокартою до NVIDIA GeForce RTX 5090.



Мобільна ігрова консоль ROG Ally X



На стенді ROG також була представлена ігрова консоль ROG Ally X, створена для комфортної гри в мобільних умовах. На додаток до неї ROG продемонстрував док-станцію ROG Dock – універсальний пристрій «7-в-1» з широким набором інтерфейсів, зокрема HDMI 2.1, декількома USB-портами, RJ45 Ethernet і 3,5-мм аудіороз’ємом. Вона також підтримує виведення зображення на екран з роздільною здатністю до 4K при 144 Гц або 8K при 30 Гц. Док-станція ROG Dock створена як ідеальний компаньйон для ROG Ally X, пропонуючи розширені можливості підключення як для ігор, так і для продуктивної роботи. Крім того, ROG представив док-станцію ROG 100W Gaming Charger Dock – універсальний зарядний пристрій потужністю 100 Вт, який забезпечує безперервність ігрових сесій.





Смартфони серії ROG Phone 9: ШІ ввімкнено, гру розпочато!





Смартфони ROG Phone 9 і ROG Phone 9 Pro вирізняються елітною продуктивністю та витонченим дизайном продукту преміумкласу. Кожна з цих моделей оснащена дисплеєм AniMe Vision, на який користувач може виводити персоналізовану анімацію. Модель Pro має 648 програмованих мінісвітлодіодів для відтворення динамічної анімації та класичних піксельних ігор за допомогою застосунку AniMe Play. Обидві моделі пропонують набір функцій на основі штучного інтелекту, розроблених ROG: X Sense 3.0 для автоматичного покращення навичок персонажа, X Capture 2.0 для запису ігрових моментів, AI Grabber 2.0 для розпізнавання та перекладу тексту, а також AI Noise Cancelation для чіткого голосового спілкування.



Ці інтелектуальні інструменти спираються на мобільну платформу Qualcomm Snapdragon® 8 Elite і сучасну систему охолодження ROG GameCool 9. Система AirTrigger дозволяє здійснювати керування, як на консолі, а екосистема аксесуарів ROG, включно з кулером AeroActive Cooler X Pro, покликана додатково покращити ігровий процес. Завдяки 6,78-дюймовому дисплею AMOLED E6 з частотою оновлення 185 Гц і досконалій системі з трьома камерами смартфони серії ROG Phone 9 змінюють уявлення про мобільні ігри та розваги