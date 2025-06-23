Как маркетологи используют прокси для A/B тестирования и рекламных кампаний

23 июня 2025, 18:10

В работе маркетологов наиболее важно качество исследований и их точность. Чтобы достичь этого им нужно уметь правильно изучать рынок с точки зрения местных покупателей. Если раньше нужно было ехать в другие страны и проводить полноценное исследование, то сегодня можно все сделать удаленно.

Получить наиболее точную картину помогут быстрые прокси сервера. Но если опытные специалисты понимают возможности такого инструмента, то новичкам еще сложно их осознать. Разберем подробнее, как прокси-серверы могут помочь маркетологам на примере проведения А/В тестирования.

При проведении А/В тестирования маркетологи часто используют прокси-сервера. Они помогают в:

установлении нужного географического местоположения;

обходе блокировок;

тестировании нескольких версий страниц сайта;

таргетинге конкретных регионов.

Каждый из указанных пунктов важен для маркетолога. Если хоть в одном из них будут недочеты, то исследование будет провальным и выход на новый рынок попросту не окупится. Поэтому важно детально изучить все моменты и понять, как в этом поможет прокси-сервер.

Представим, что маркетологу нужно изучить, как клиент определенной страны будет видеть его рекламные объявления. С помощью прокси-серверов он сможет обойти все установленные ограничения. Прокси предоставит ему IP-адрес нужной страны и тогда на сайт можно будет посмотреть глазами клиента.

Благодаря этому можно понять, как видны страницы, протестировать их работу при больших нагрузках на сервер и оптимизировать контент. Также можно проверить привлекательность дизайна для пользователей с разных регионов. В целом это поможет понять насколько просто и понятно работать с сайтом пользователям данной страны. И с помощью прокси это можно сделать без дополнительных переездов.

В некоторых странах могут стоять ограничения на посещение ресурсов с IP-адресов других государств. При проведении маркетинговых исследований может понадобиться инструмент для обхода таких блокировок. И прокси-серверы помогут эффективно справиться с этой задачей.

Прокси сможет заменить IP юзера на другой и перенаправить с него запрос. Таким образом можно будет даже подобрать адрес страны, в которой проводится анализ. В этом случае данные для пользователя будут открываться как для резидентов и можно будет получить нужную информацию. А при проведении А/В исследований это крайне важно.

Когда сайт создается с целью получить новых клиентов в регионе, то возможно создание нескольких вариантов страниц. Если использовать прокси, то можно имитировать несколько устройств или браузеров. Таким образом проводится полноценное исследование и приходит понимание, какие из вариантов веб-страниц подходят лучше всего для конечной версии сайта. Аналогичные действия можно проводить в отношении разнообразной рекламы.

Как правило новую продукцию запускают сразу на территорию всей страны. Но в разных регионах реакция на нее может отличаться. Поэтому нужно понимать, как настроить рекламу на товары в каждой административной единице.

Чтобы настроить правильный таргетинг стоит использовать прокси-серверы. С доступом к нескольким IP-адресам маркетолог сможет одновременно просмотреть версии страницы и понять их баги. Также он сможет быстро определить, какая из версий наиболее предпочтительна.

Поскольку маркетологам для проведения рекламных кампаний нужен доступ к качественным мобильным прокси, то нужно найти надежного партнера с такими услугами. Компания Go-proxy может помочь в решении данных проблем. Наши специалисты разработали несколько пакетных предложений с IP-адресами мобильных операторов Украины, Польши, Франции, Германии и Великобритании. Для подбора наиболее удобного для вас пакета лучше всего проконсультироваться с нашими специалистами. Работа через серверы Go-proxy не повлияет на снижение скорости при обработке запросов. Поэтому сотрудничать с нашей компанией легко, комфортно и удобно.