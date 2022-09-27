Прокси серверы помогают в работе SEO специалистам

27 сентября 2022, 13:35

Каждый день в Интернете аккумулируется огромная масса информации. Поэтому почти невозможно понять, какая тема возглавит списки трендов дня. В то же время компании нуждаются в этой информации и в возможности предсказать, каким будет следующее играющее роль ключевое слово. Это необходимо, чтобы постоянно держаться на плаву в поисковом рейтинге. Поэтому желательно использование SEO (поисковой оптимизации).

В то же время, чтобы обезопаситься от блокировок во время парсинга веб-страниц, достаточно купить прокси.

Что такое прокси

Как правило, всем требуется IP-адрес, прежде чем они смогут получить доступ к Интернету, и этот цифровой адрес обычно назначается каждому устройству интернет-провайдером, к которому подключено это устройство. Таким образом, IP-адреса важны, но в то же время они блокируются во время парсинга веб-страниц. После блокировки становится невозможным доступ к конкретному веб-сайту с того же IP-адреса.

Таким образом, прокси — это инструмент, который позволяет получить доступ к целевому веб-сайту столько раз, сколько возможно, без риска быть заблокированным. Он скрывает как IP-адрес, так и местоположение пользователя при смене прокси-адреса.

Используя прокси серверы, бренды могут получать доступ к информации даже из ограниченных мест и столько раз, сколько захотят, без риска блокировки своего IP-адреса.

Как работает прокси?

Принцип работы прокси прост; он выступает в качестве посредника между пользователем и целевым веб-сайтом, поэтому пользователю не нужно напрямую обращаться к целевому сайту. Когда пользователь делает запрос, он сначала проходит через прокси-сервер, прежде чем попасть на целевой веб-сайт.

У такого перенаправления есть несколько преимуществ:

Во-первых, при передаче запроса через прокси-сервер исходный IP-адрес пользователя скрывается и вместо него используется адрес прокси-сервера. Это важно, чтобы не столкнуться с блокировкой IP-адресов, что может повредить SEO-мониторингу.

Во-вторых, когда запрос передается через прокси-сервер, целевой веб-сайт рассматривает запрос как исходящий из местоположения прокси-сервера , а не из вашего исходного местоположения. Это важно, если вы живете в ограниченном географическом месте.

Третье значение заключается в том, что прокси-сервер обычно содержит несколько прокси-серверов в своем пуле прокси-серверов и меняет эти прокси каждый раз, когда вы делаете новый запрос. Когда вы направляете новый запрос через прокси-сервер, он достигает целевого веб-сайта через другой прокси-сервер.

Этот процесс, также известный как управление прокси-сервером, гарантирует, что вы всегда избегаете блокировки IP-адресов и прокси-адресов, а также ограничений местоположения; все то, что определяет успешный SEO-мониторинг.

Важность прокси для SEO

Прокси важны для SEO-мониторинга по следующим причинам:

1. Для извлечения данных.

2. Для мониторинга конкурентов.

3. Проведения исследования ключевых слов и нахождения качественных обратных ссылок.

4. Для точного прогнозного анализа.

5. Для продвижения других мероприятий кампании.