А-Парсер анализирует поисковые запросы и собирает множество метрик

Парсинг — автоматизированный процесс, в ходе которого контент или данные
собираются с определенного сервиса или сайта. Ярким примером парсеров
являются поисковые роботы, которые анализируют страницы, а полученные
данные сохраняют в своей базе данных, а затем при поиске отображают
релевантные документы.
Парсинг очень часто используется в сфере поисковой оптимизации. Поэтому для автоматизации SEO-специалистов чрезвычайно важно использовать парсинг. К примеру, специализированный парсер сайтов не только просматривает все поисковые системы, но и собирает множество метрик с различных сервисов, парсит характеристики доменов, собирает поисковые подсказки и запросы с различных источников и многое другое.
Таким образом, А-Парсер является универсальным
инструментом для сбора контактных данных практически с любых сайтов,
форумов, досок объявлений.Он содержит более 90 встроенных парсеров.
В процессе парсинга различают три этапа разбора:
2. Извлечение и преобразование данных.
3. Генерация результата.
Ключевыми
особенностями A-Parser является поддержка платформ Windows и Linux,
чему способствует веб интерфейс с возможностью удаленного доступа.
Пользователь может создавать свои собственные парсеры без написания
кода, а также создавать парсеры со сложной логикой на языке JavaScript
или TypeScript с поддержкой NodeJS модулей.
Сервис предлагает работу с прокси, обход защиты CloudFlare, быстрый HTTP движок, поддержку управления Chrome через puppeteer, управлением парсером по API и многое другое, что делают A-Parser уникальным решением.
Инструмент эффективно могут использовать:
- SEO специалисты и студии
- Бизнес и фрилансеры
- Разработчики
- Маркетологи
- Интернет-магазины и маркетплейсы
- Арбитражники
A-Parser работает на основе последних версий NodeJS и JavaScript движка V8 syncHTTPX,
который является собственной реализацией HTTP движка с поддержкой
HTTP/1.1 и HTTP/2, HTTPS/TLS, поддержкой прокси HTTP/SOCKS4/SOCKS5 с
опциональной авторизацией.
Парсер способен выполнять HTTP запросы в 5000-10000 одновременных потоков в зависимости от конфигурации компьютера и решаемой задачи. Каждое задание парсится в указанное число потоков. При использовании нескольких парсеров в одном задании каждый запрос к разным парсерам выполняется в разных потоках одновременно.
Парсер умеет запускать несколько заданий параллельно. Проверка и загрузка прокси с источников также проходит в многопоточном режиме.