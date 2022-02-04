А-Парсер анализирует поисковые запросы и собирает множество метрик

4 февраля 2022, 13:15

Парсинг — автоматизированный процесс, в ходе которого контент или данные собираются с определенного сервиса или сайта. Ярким примером парсеров являются поисковые роботы, которые анализируют страницы, а полученные данные сохраняют в своей базе данных, а затем при поиске отображают релевантные документы.



Парсинг очень часто используется в сфере поисковой оптимизации. Поэтому для автоматизации SEO-специалистов чрезвычайно важно использовать парсинг. К примеру, специализированный парсер сайтов не только просматривает все поисковые системы, но и собирает множество метрик с различных сервисов, парсит характеристики доменов, собирает поисковые подсказки и запросы с различных источников и многое другое.

Таким образом, А-Парсер является универсальным инструментом для сбора контактных данных практически с любых сайтов, форумов, досок объявлений.Он содержит более 90 встроенных парсеров.



В процессе парсинга различают три этапа разбора:

1. Получение контента в исходном виде.2. Извлечение и преобразование данных.3. Генерация результата.

Ключевыми особенностями A-Parser является поддержка платформ Windows и Linux, чему способствует веб интерфейс с возможностью удаленного доступа. Пользователь может создавать свои собственные парсеры без написания кода, а также создавать парсеры со сложной логикой на языке JavaScript или TypeScript с поддержкой NodeJS модулей.



Сервис предлагает работу с прокси, обход защиты CloudFlare, быстрый HTTP движок, поддержку управления Chrome через puppeteer, управлением парсером по API и многое другое, что делают A-Parser уникальным решением.



Инструмент эффективно могут использовать:

SEO специалисты и студии

Бизнес и фрилансеры

Разработчики

Маркетологи

Интернет-магазины и маркетплейсы

Арбитражники

A-Parser работает на основе последних версий NodeJS и JavaScript движка V8 syncHTTPX, который является собственной реализацией HTTP движка с поддержкой HTTP/1.1 и HTTP/2, HTTPS/TLS, поддержкой прокси HTTP/SOCKS4/SOCKS5 с опциональной авторизацией.



Парсер способен выполнять HTTP запросы в 5000-10000 одновременных потоков в зависимости от конфигурации компьютера и решаемой задачи. Каждое задание парсится в указанное число потоков. При использовании нескольких парсеров в одном задании каждый запрос к разным парсерам выполняется в разных потоках одновременно.



Парсер умеет запускать несколько заданий параллельно. Проверка и загрузка прокси с источников также проходит в многопоточном режиме.