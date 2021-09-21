ТОП-5 метрик SMM: оценка динамики подписчиков

21 сентября 2021, 11:30

Продвижение в социальных сетях уже давно считается полноценным маркетинговым инструментом и, как следствие, требует строгого контроля и анализа.

Метрики дают возможность понять, насколько успешное продвижение и качественный контент, а также грамотно ли SMM-специалист выполняет свою работу, чтобы компания напрасно не тратила деньги, например, на неэффективное продвижение в Instagram.

Но не используйте только один метод анализа или, наоборот, сразу все. Остановитесь на нескольких, что обеспечит точный результат и не займет много времени для подсчетов.

Самая популярная и простая метрика, но с подвохом: подписчиков можно накрутить с помощью ботов. К счастью, их легко вычислить. И помните — количество не всегда означает качество. Поэтому учитывайте, насколько новые фолловеры соответствуют ЦА.

Наблюдаете скачек отписок от страницы? Метрика помогает разобраться в причине отписок, а также позволяет:



1. Оценить полезность контента для аудитории.

2. Понять, правильно ли выполнена настройка таргетированной рекламы.

3. Проверить эффективность стратегии коммуникации с фолловерами.

Темп роста аудитории сообщества

Эта метрика также помогает определить, заинтересовал ли контент аудиторию, а вдобавок дает возможность проверить "на деле" рекламу в социальных сетях. Для расчета используется простая формула: число новых подписчиков делим на общее число подписчиков и умножаем на 100%.

Показатель дает возможность понять, сколько пользователей проявило интерес к той или иной публикации. Охват бывает:

- органический — показы для подписчиков;

- рекламный — показы за счет платного продвижения;

- виральный — показы для пользователей, не подписанных на страницу.

Количество просмотров

Если охват считает уникальные взаимодействия подписчиков с постом, то данная метрика просто суммирует число всех просмотров за определенный промежуток времени. И если человек просмотрел публикацию несколько раз — такое количество и засчитается.

Без отслеживания метрик невозможно определить, в правильном ли направлении развивается SMM-маркетинг компании. Чтобы ведение соцсетей выполняло свои задачи на 100%, обратитесь к профессионалам. Digital-агентство Ланет CLICK предоставляет такие SMM-услуги: продвижение в Facebook, Instagram, TikTok и других соцсетях, раскрутка YouTube-канала, таргетинг и т. д.

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