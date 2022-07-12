Комплексное продвижение интернет-магазина: актуальные способы

12 июля 2022, 9:45

Комплексное продвижение онлайн-магазина – это маркетинговая стратегия, которая призвана более эффективно охватить целевую аудиторию за счет задействования всех возможных рекламных каналов. Важно также замерять результаты рекламной кампании с помощью современных систем аналитики (Google Analytics или Facebook Insights), чтобы постоянно повышать эффективность маркетинговой стратегии.

Способы продвижения интернет-магазина

Интернет-магазин компании можно продвигать разными способами:

1. Контекстная реклама. Позволяет показывать объявления в поисковой выдаче тем пользователя, которые вводят в строку поиска соответствующий запрос (ключевое слово). Такие объявления нацелены на самую "горячую" аудиторию, которая уже заинтересована в покупке товара или заказе услуги. Вам остается только "заманить" ее на свой сайт.

2. SEO продвижение интернет-магазина. Поможет повысить видимость сайта в поисковых системах и привлечь трафик на свой сайт. Внутренняя и внешняя оптимизация ресурса для поисковых систем подразумевает сбор ключевых слов, построение ссылочного профиля, формирование контент-стратегии, построение правильной структуры кода веб-сайта для поисковых систем. Важен также и возраст домена: чем более давно было зарегистрировано доменное имя, тем более надежным его воспринимает Google.

3. Email-рассылки — отличный способ продвижения интернет-магазина. Включите в них информацию о последних распродажах, акциях и скидках. Таким образом можно регулярно информировать клиентов про обновление в ассортименте или начать продавать сезонные товары еще задолго до начала сезона.

4. Страницы в социальных сетях. Facebook и Instagram, стали новой мощной формой маркетинга, где компании могут делиться своими последними рекламными акциями с заинтересованной аудиторией. Создайте бизнес-страницу для своего ecommerce-проекта и выкладывайте туда новые поступления товаров, акции и скидки.

5. Таргетированная реклама в соцсетях. Хоть такая реклама и не всегда попадает в целевую аудиторию, она является очень эффективным инструментом. Приводить трафик можно как на страницу в Instagram, так и непосредственно на сайт. Вы можете задать цели на получение конверсии, сообщение в директ, повышение охватов или посещение сайта Вашего интернет-магазина в настройках кампании.

Как самостоятельно раскрутить свой онлайн-магазин?

Конечно, комплексное продвижение онлайн-магазина может позволить себе не каждый бизнес. Если Вы только начинаете свой путь в электронной коммерции начните с малого - воспользуйтесь советами ниже, чтобы привлечь на сайт и в социальные сети первых клиентов:

Анализируйте своих конкурентов в социальных сетях, какую активность они проявляют, что из этого Вы можете повторить для своего аккаунта.

Не стоит недооценивать важность общения с аудиторией. Потратьте минуту, чтобы ответить на комментарии или сообщения в директ. Ваши подписчики оценят ваше внимание и почувствуют свою ценность для Вас.

Закажите рекламу у популярных блогеров в Вашей нише. Предварительно проанализируйте тематику их публикаций, на сколько активна их аудитория. Следите за тем, чтобы не размещать свою рекламу в блогах, где много ботов среди подписчиков и накручиваются просмотры.

Разместите рекламу на популярных досках объявлений в Вашем регионе. Для Украины наиболее популярны площадки OLX.ua, besplatka.ua, Ukrboard.com.ua. Они позволят получить первых клиентов из интернета за сравнительно небольшие деньги.

Как видите, есть много инструментов, которые вам нужно попробовать и выяснить, какие из них работают лучше всего именно в Вашей нише.

Самостоятельно продвигать интернет-магазин несложно. Если у вас ограниченный рекламный бюджет Вы можете заниматься этим самостоятельно на первом этапе. В дальнейшем, когда у Вас появятся свободные средства для инвестиций в рекламу, Вы можете привлечь для этих целей маркетинговое агентство. В любом случае помните, что лучшая реклама интернет-магазина — не самая дорогая, а та, которая принесла больше конверсий.